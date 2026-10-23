Sector hotelero del centro de Cancún cierra negociaciones para la temporada invernal

El sector hotelero del centro de Cancún reportó el cierre de negociaciones para la temporada invernal durante la 38ª edición del Cancun Travel Mart, con una ocupación actual que oscila entre el 40 y 60 por ciento.

Jorge Alberto Hernández Martínez, presidente del Comité de Hoteles del Centro de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, afirmó que el evento fue un éxito rotundo y permitió concretar ventas para el cierre de año.

"Ha sido un éxito rotundo, hemos tenido una gran aceptación, muchísimo negocio", declaró durante su participación en el Cancun Travel Mart.

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El dirigente hotelero agradeció la apertura y respaldo del gobierno estatal y municipal, así como de la secretaria de Turismo federal Josefina Rodríguez Zamora, quien visitó por segunda ocasión el pabellón de los hoteles del centro.

Señaló que las negociaciones se vieron fortalecidas por el anuncio de nuevos vuelos hacia Cancún, lo que genera optimismo para la temporada de invierno, la más importante para el destino.

"Todos los hoteles del centro tenemos ya negociaciones hechas, todos tenemos la apertura de negocios que hemos logrado justamente por esta gran apertura", puntualizó.

Hernández Martínez indicó que aún es prematuro dar una proyección para 2027, pero el cierre de 2026 se perfila con mejora diaria en reservaciones.

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Informó que actualmente tres hoteles del centro se encuentran cerrados por remodelación, pero reabrirán en diciembre para la temporada alta de invierno.

En el primer cuadro de la ciudad operan alrededor de 25 hoteles afiliados a la Asociación, más los no afiliados, con una oferta conjunta de más de 6 mil habitaciones.