Usuarios del aeropuerto de Cancún acusan el deterioro del transporte entre las terminales

El Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC), el primero por el número de ingreso de turismo internacional, ofrece un servicio precario en la interconexión entre las tres terminales aéreas que operan actualmente, con unidad incómoda y vieja, afirmaron turistas nacionales y empleados del recinto aeroportuario.

La unidad que recorre cada 20 a 30 minutos las terminales 2, 3 y 4, si bien es un servicio gratuito, los pasajeros Gerardo Guzmán, Cristal Hernández y Carlos Zuñiga, así como los empleados de agencias de líneas aéreas y otros servicios, consideraron que la unidad huele mal, se ve vieja y dista mucho de ser un vehículo digno de un aeropuerto que se dice ser el principal en el país por el número de viajeros internacionales que recibe anualmente.

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Mientras que el transporte interno en otros aeropuertos, como el Internacional John F. Kennedy permite desplazarse entre terminales mediante el sistema automatizado AirTrain JFK, siendo este el único método práctico de conexión entre siete terminales, en Cancún es solo mediante una unidad que además, presenta problemas en su suspensión, compararon algunos de los pasajeros.

Para el uso del shuttle gratuito entre terminales en el AIC, la propia página de Asur pide a los usuarios calcular 45 minutos en los traslados, y no 20 minutos. Encima tienes la caminata a la parada, la espera del siguiente shuttle y la caminata de entrada del otro lado. “Si vas a cambiar de terminal con pase de abordar en mano, calcula 20 minutos para el shuttle y otro tanto para todo lo demás”, detalla la información.

Varios pasajeros detectaron que el camión tiene problemas en el sistema de suspensión / Rodolfo Flores

Además, indica que el servicio de traslado entre terminales es gratuito, no requiere boleto, corre las 24 horas entre las terminales en operación y puede subirse equipaje. “Las unidades tienen aire acondicionado y rampa para silla de ruedas”; sin embargo, si el pasajero puede incorporarse, personal del propio aeropuerto pre contratado, sube a la persona y dobla la silla de ruedas.

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En el AIC, las terminales son edificios separados a lo largo de una vialidad con tráfico, no un andador peatonal. El shuttle gratuito es la única forma práctica de llegar de una terminal a otra.

Los pasajeros deben esperar afuera de cada terminal, sin aire acondicionado y a la intemperie. En teoría, la unidad llega cada 20 minutos, aunque con los trabajos en marcha en el aeropuerto, el tiempo puede ser mayor. Asimismo, personal de Asur asegura que el servicio es durante las 24 horas del día.