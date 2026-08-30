Crece temor por desapariciones en Yucatán: Alertan por falsas ofertas de trabajo ligadas

Detrás de una aparente oferta de trabajo podría comenzar la desaparición de un joven. Esa es la advertencia que lanzó ayer el colectivo Más Fuertes que Nunca, que actualmente acompaña 355 casos de personas desaparecidas en Yucatán y asegura haber detectado en meses recientes situaciones en las que adolescentes y adultos habrían sido engañados para salir del Estado.

Marisela Orozco Montalvo, presidenta de la agrupación, señaló que uno de los principales temores de las familias es que jóvenes sean contactados con propuestas laborales falsas y posteriormente trasladados hacia otras entidades del país. “Tenemos el temor de que los engañen y se los lleven a ‘trabajar’”, expresó la activista poco antes de encabezar una marcha desde el remate de Paseo de Montejo hasta el Monumento a la Patria.

La movilización reunió a unas 20 personas, entre integrantes del colectivo y familiares que portaron fotografías de quienes continúan sin ser localizados. La protesta se realizó en el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, conmemorado cada 30 de agosto, y tuvo como objetivo mantener visibles los casos que permanecen sin respuesta.

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Nuevo patrón para reclutar

Orozco Montalvo afirmó que el patrón que más preocupa actualmente al colectivo es el posible reclutamiento mediante engaños. Explicó que, a diferencia de casos anteriores en los que algunos adolescentes abandonaban temporalmente sus hogares por conflictos familiares y luego regresaban, ahora existen familias que pierden por completo el contacto con ellos.

Según la activista, durante los últimos dos meses han conocido desapariciones de jóvenes e incluso adultos que presuntamente fueron trasladados al Norte del país. La dirigente relacionó algunos de estos casos con posibles redes de trata de personas. Sin embargo, la información presentada por el colectivo no incluye estadísticas oficiales que permitan establecer que la trata sea la causa de la mayoría de las desapariciones registradas en Yucatán.

Orozco Montalvo sostuvo que precisamente por ese riesgo han propuesto a autoridades estatales y a la Fiscalía desarrollar una campaña preventiva, especialmente en municipios del interior del Estado. El objetivo, explicó, sería advertir a adolescentes y jóvenes sobre ofertas laborales sospechosas, contactos con desconocidos y otras formas de enganche.

Sólo algunos han regresado

Entre los 355 casos que acompaña el colectivo existen también algunas localizaciones. La agrupación recordó el caso de dos adolescentes de 12 años que fueron recuperadas, así como el de un hombre que permaneció aproximadamente seis años fuera de Yucatán antes de ser localizado. No obstante, para decenas de familias la búsqueda continúa. Leyda Luz Campos Sánchez lleva desde julio de 2022 sin noticias de su esposo, Edie Adiel Bacelis y Castro, técnico en refrigeración conocido en Motul.

El hombre tenía 70 años cuando desapareció. Su esposa relató que existen sospechas sobre las circunstancias en que salió del municipio, pero hasta ahora no se conoce con certeza qué ocurrió con él ni dónde se encuentra. Otro de los testimonios fue el de Janet Román Cortés, quien busca a su nieto, desaparecido cuando tenía 17 años; estaba por ingresar a la preparatoria abierta y, de acuerdo con su abuela, había establecido contacto mediante un videojuego con una joven que lo convenció de viajar. El muchacho tomó un autobús hacia la Ciudad de México y desde entonces su familia no ha vuelto a saber de él.