Spider-Man “alerta” enorme bache en el malecón de Champotón

De una manera peculiar, ciudadanos alertaron a los conductores sobre el peligro que representa un enorme hoyanco localizado en el malecón de Champotón, el cual obliga a los automovilistas a realizar maniobras repentinas para evitar caer en él.

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Para llamar la atención sobre el desperfecto, en el camellón central fue colocado un letrero con la leyenda “¡Cuidado con el hueco!”, mientras que en medio del bache instalaron una varilla con una máscara de Spider-Man, convirtiendo la denuncia ciudadana en una particular señal preventiva.

El mega bache se encuentra sobre el carril interno del tramo costero, entre las calles 41 y 39 de la colonia Laureles, en esta ciudad porteña. Conductores señalaron que el daño representa un riesgo de accidente, principalmente para quienes desconocen su ubicación y tienen que esquivarlo de último momento.