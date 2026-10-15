Desaparece joven de 17 años en Mérida; Fiscalía activa Alerta Amber en Yucatán

La Fiscalía General del Estado (FGE) activó una Alerta Amber estatal para localizar a Elizabeth Danilu Bejar Durán, de 17 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado 12 de octubre en la colonia Centro de Mérida y hasta el momento se desconoce su paradero.

De acuerdo con el reporte AAYUC164/2026, emitido el 15 de octubre y correspondiente a una denuncia presentada un día antes, las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de la adolescente, debido a que se teme que pueda ser víctima de la comisión de algún delito.

Noticia Destacada Presunto cateo antidrogas moviliza a fuerzas federales en el Centro de Mérida

Elizabeth Danilu mide aproximadamente 1.52 metros, pesa alrededor de 50 kilogramos, tiene ojos color café claro y cabello ondulado, teñido de castaño cobrizo, con un largo hasta media espalda.

Al momento de su desaparición vestía una blusa gris de manga corta, pantalón de pijama de franela rojo con cuadros negros y chanclas negras. También llevaba una mochila escolar blanca con una imagen de Hello Kitty al frente y una maleta negra con ruedas.

Noticia Destacada Le roban hasta a los muertos en Tekantó: denuncian sustracción de tapas en las bóvedas del cementerio

Como señas particulares, presenta varios lunares en el rostro y el cuello, un tatuaje con figuras pequeñas en la parte interna del brazo izquierdo y otro con el nombre “Nadine” en el dorso de la muñeca izquierda. Además, tiene el canino superior izquierdo apiñado, usa pestañas postizas y lentes de contacto.

La Fiscalía General del Estado pidió a la población que, en caso de contar con información que contribuya a localizar a Elizabeth Danilu Bejar Durán, se comunique a los números 800 00 26 237, 9999 303 288 o 9999 303 250, extensión 41164, habilitados para recibir información relacionada con el caso.