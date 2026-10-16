Acusan a madre e hijo por presunto fraude con un predio en el Norte de Mérida

La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló imputación contra Armando M.L. e Ivonne Isabel L.L. por los delitos de fraude específico y falsedad de declaraciones, tras una presunta simulación de contrato relacionada con un predio ubicado en la colonia Emiliano Zapata Norte, en Mérida.

Durante la audiencia inicial, celebrada en el Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial, los fiscales de litigación presentaron los datos de prueba para solicitar que ambos imputados fueran vinculados a proceso. Sin embargo, los acusados solicitaron la duplicidad del plazo constitucional, por lo que la autoridad judicial resolverá su situación jurídica el próximo 19 de octubre de 2026.

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De acuerdo con la investigación integrada en la causa penal 781/2025, los hechos se relacionan con un contrato de donación mediante el cual Armando M.L. habría otorgado a su madre, Ivonne Isabel L.L., la nuda propiedad de un inmueble situado en la colonia Emiliano Zapata Norte.

La Fiscalía señaló que la operación presuntamente se realizó a pesar de que el predio ya había sido transferido formalmente con anterioridad a favor de la víctima. Para concretar el acto, el imputado habría declarado falsamente ser el legítimo propietario del inmueble.

Estos hechos habrían ocasionado un detrimento patrimonial al denunciante, quien presentó la querella que dio origen a la investigación por los delitos de fraude específico y falsedad de declaraciones.

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Tras la audiencia, la Juez de Control impuso a Armando M.L. e Ivonne Isabel L.L. medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, entre ellas la firma periódica y la vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares.

Las disposiciones permanecerán vigentes durante el tiempo que dure el proceso penal, mientras se determina la situación jurídica de ambos imputados.

La audiencia para resolver la solicitud de vinculación a proceso quedó programada para el 19 de octubre de 2026, fecha en la que se determinará si existen elementos suficientes para que continúe el procedimiento judicial en su contra.