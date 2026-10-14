Presunto cateo antidrogas moviliza a fuerzas federales en el Centro de Mérida

Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizaron un operativo en la avenida 1 de Mayo, en el cruce de la calle 46 por 83, en el Centro de Mérida, donde la circulación permaneció cerrada mientras se llevaban a cabo una diligencia.

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La presencia de las fuerzas de seguridad generó movimiento en este sector de la ciudad durante la mañana de este miércoles, debido al despliegue de efectivos y a las restricciones de acceso a la vialidad.

Aunque testigos presenciales señalaron que la movilización podría estar relacionada con un cateo antidrogas, las autoridades no han precisado el motivo de la intervención ni han informado si hubo personas detenidas o el aseguramiento de posibles sustancias ilícitas durante las acciones.

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Se espera que las corporaciones involucradas den a conocer información sobre la diligencia y sus resultados una vez que se confirme el alcance del operativo.