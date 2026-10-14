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Presunto cateo antidrogas moviliza a fuerzas federales en el Centro de Mérida

La movilización de fuerzas de seguridad se registró durante la mañana de este miércoles en el Centro de Mérida, sin que hasta el momento se informe sobre detenciones o aseguramientos.

Por Redacción Por Esto!

14 de oct de 2026

1 min

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Ejército, SSP y Guardia Nacional despliegan operativo en el Centro de Mérida
Ejército, SSP y Guardia Nacional despliegan operativo en el Centro de Mérida / Cortesía

Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizaron un operativo en la avenida 1 de Mayo, en el cruce de la calle 46 por 83, en el Centro de Mérida, donde la circulación permaneció cerrada mientras se llevaban a cabo una diligencia.

Ante esta situación, se hizo un llamado a la o las personas responsables para que devuelvan voluntariamente la estructura tomada.

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La presencia de las fuerzas de seguridad generó movimiento en este sector de la ciudad durante la mañana de este miércoles, debido al despliegue de efectivos y a las restricciones de acceso a la vialidad.

Aunque testigos presenciales señalaron que la movilización podría estar relacionada con un cateo antidrogas, las autoridades no han precisado el motivo de la intervención ni han informado si hubo personas detenidas o el aseguramiento de posibles sustancias ilícitas durante las acciones.

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Se espera que las corporaciones involucradas den a conocer información sobre la diligencia y sus resultados una vez que se confirme el alcance del operativo.

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