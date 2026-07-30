SSP frustra extorsión telefónica contra familia hospedada en hotel de Mérida

Una llamada de emergencia permitió a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) frustrar un intento de extorsión telefónica que tenía como objetivo a una familia hospedada en un hotel del Centro de Mérida, cuyos integrantes fueron sometidos a amenazas e intimidación mediante llamadas.

Según el reporte, los presuntos delincuentes contactaron a las víctimas mientras se encontraban en el Hotel Santa María y les hicieron creer que su integridad física estaba en riesgo. Bajo esa presión, mantuvieron a la familia en constante comunicación para impedir que pidieran ayuda o verificaran la información que recibían.

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De manera paralela, otro integrante de la familia se trasladó a una sucursal bancaria con la intención de realizar el depósito exigido por los extorsionadores, convencido de que con ello evitaría que las amenazas se cumplieran.

Tras recibir el aviso, agentes de la SSP desplegaron un operativo para localizar a las personas involucradas. La intervención permitió confirmar que todos los integrantes de la familia se encontraban a salvo y que las amenazas formaban parte de un esquema de fraude telefónico.

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La actuación de los policías evitó que el dinero fuera transferido a los delincuentes, con lo que se impidió que el engaño se consumara y la familia sufriera pérdidas económicas.

Ante este caso, la SSP recordó a la ciudadanía que las extorsiones telefónicas suelen basarse en el miedo y la desinformación. Por ello, recomendó no efectuar depósitos ni transferencias bajo presión, cortar la comunicación con los extorsionadores, contactar de inmediato a los familiares involucrados y solicitar apoyo al 911 para recibir orientación y atención oportuna.