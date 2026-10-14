Le roban hasta a los muertos en Tekantó: denuncian sustracción de tapas en las bóvedas del cementerio

La sustracción de las tapas de una bóveda en el cementerio del municipio de Tekantó generó indignación entre familiares, luego de que durante las labores de mantenimiento previas a la conmemoración de los Fieles Difuntos se descubriera que las piezas fueron retiradas sin autorización.

Ante esta situación, se hizo un llamado a la o las personas responsables para que devuelvan voluntariamente las tapas sustraídas, para lo cual se estableció un plazo de una semana, contado a partir de la publicación del llamado, antes de proceder legalmente.

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De acuerdo con lo señalado, las piezas cuentan con características particulares y distintivas que permiten su identificación, además de ser conocidas por los propietarios y por quienes tienen a su cargo el cuidado y mantenimiento del cementerio.

La situación ha causado preocupación debido a que se trata de elementos pertenecientes a una bóveda del camposanto, por lo que se exhortó a quien los haya retirado a actuar con respeto y responsabilidad, devolviéndolos sin necesidad de llegar a otras instancias.

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El llamado contempla la posibilidad de que las tapas sean entregadas de manera voluntaria durante el plazo establecido y evitar así una mayor exposición del caso.

Sin embargo, una vez vencida la semana, se advirtió que se presentará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, con el propósito de que se realicen las investigaciones y se determine la responsabilidad de quien o quienes resulten involucrados.