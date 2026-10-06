Alertan en Mérida por fraudes que usan WhatsApp, IA y paquetes falsos para robar información

Las llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, avisos sobre supuestos paquetes pendientes de entrega y contenidos creados mediante inteligencia artificial forman parte de las nuevas modalidades de fraude utilizadas para obtener información personal, contraseñas y acceso a cuentas bancarias, alertó Lissete Estrada Ortega, directora de Innovación y Gobierno Inteligente del Ayuntamiento de Mérida.

La funcionaria señaló que los delincuentes han diversificado sus métodos y recurren cada vez más a herramientas tecnológicas para hacer que sus engaños parezcan legítimos. Una llamada, un mensaje o un enlace aparentemente inofensivo puede ser suficiente para conducir a una víctima hacia una página falsa, entregar información confidencial o permitir el robo de sus credenciales.

Recomendaciones

Durante la presentación de las actividades de la Semana de la Ciberseguridad, que se realizará del 12 al 16 de octubre como parte del Mes Internacional de la Seguridad Informática, Estrada Ortega recomendó desconfiar de cualquier comunicación cuyo origen no pueda comprobarse y evitar abrir enlaces recibidos por canales no reconocidos.

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Entre los mecanismos más frecuentes se encuentran los mensajes relacionados con supuestos envíos de mercancías. La funcionaria puso como ejemplo las notificaciones que aparentan provenir de Amazon y que informan sobre un paquete pendiente de entrega. En estos casos, se solicita al usuario ingresar a un enlace para confirmar o modificar la dirección del domicilio.

Aunque el mensaje puede utilizar logotipos, nombres y diseños similares a los de una empresa conocida, el enlace puede conducir a una página creada para capturar información. El objetivo es que la persona proporcione datos personales, números de tarjetas, usuarios, contraseñas u otros elementos que posteriormente pueden ser utilizados para cometer otros delitos.

Una situación similar ocurre con las comunicaciones que aparentan provenir de instituciones bancarias. Los usuarios pueden recibir mensajes en los que se les advierte sobre una supuesta operación irregular, el bloqueo de una cuenta o la necesidad de actualizar sus datos. Al ingresar al vínculo proporcionado, son dirigidos a sitios que imitan las plataformas oficiales y que solicitan sus credenciales.

Estrada Ortega advirtió que proporcionar información en estos sitios puede permitir que los delincuentes obtengan los datos necesarios para intentar ingresar a las cuentas de las víctimas. Por ello, recomendó no utilizar los enlaces incluidos en mensajes sospechosos y verificar directamente con la empresa o institución involucrada mediante sus canales oficiales.

A estas modalidades se suma un riesgo que ha cobrado mayor relevancia con la expansión de la inteligencia artificial: la creación de audios, videos e imágenes capaces de imitar la apariencia o la voz de una persona. Este tipo de contenidos puede utilizarse para hacer creer a familiares o conocidos que alguien necesita ayuda económica urgente.

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La funcionaria explicó que, después de obtener información sobre una persona, los delincuentes pueden utilizarla para hacerse pasar por ella y contactar a integrantes de su círculo cercano. Así, el fraude no necesariamente termina con el robo de datos, sino que puede utilizarse para intentar conseguir dinero mediante la suplantación de identidad.

Sector vulnerable

Las personas mayores son uno de los sectores que requieren mayor atención, y señaló necesario fortalecer la cultura de prevención.

Entre las principales recomendaciones se encuentra no actuar bajo presión cuando un mensaje exige una respuesta inmediata, comprobar directamente quién realizó el contacto y evitar proporcionar contraseñas, códigos de seguridad o información bancaria por llamadas, mensajes o páginas cuyo origen no haya sido confirmado. En caso de recibir o detectar un posible intento de fraude, llamar al 911.