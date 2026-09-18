Aseguran droga, cumplen orden de aprehensión y retienen a tres extranjeros en operativos en Yucatán

En tres acciones distintas llevadas a cabo en Yucatán, autoridades federales y estatales aseguraron presuntas drogas, cumplieron una orden de aprehensión y retuvieron a tres personas extranjeras que no pudieron acreditar su estancia legal en territorio mexicano.

La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Novena Zona Naval, informó que ayer brindó seguridad perimetral a personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) durante un cateo que se llevó a cabo en el municipio de Acanceh.

Durante el operativo fueron asegurados tres paquetes y una bolsa con características similares a la marihuana, además de 43 bolsitas de plástico que contenían una sustancia granulada con características similares al cristal.

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También fueron decomisadas dos básculas digitales, dinero en efectivo de diversas denominaciones y un inmueble. Como parte de la diligencia fueron detenidas tres personas: un hombre y dos mujeres. Los detenidos fueron informados de sus derechos y, junto con los objetos asegurados, quedaron a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

En el operativo participaron elementos de la Semar, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Policía Estatal de Investigación (PEI) y un binomio canino K-9 de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)

Segunda diligencia

En otro hecho, personal naval proporcionó seguridad perimetral a elementos de la PEI durante la detención de un hombre de 53 años de edad en un filtro de inspección ubicado en el tramo carretero Maxcanú-Kopomá.

De acuerdo con la información proporcionada por la Semar, el individuo contaba con una orden de aprehensión vigente, misma que fue cumplida por la autoridad ministerial. La dependencia no precisó el delito por el cual era requerido.

Tras ser informado de sus derechos, el hombre fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

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Aseguran a inmigrantes

Personal de la Semar cumplió medidas de seguridad perimetral durante el rescate humanitario de tres personas de nacionalidad extranjera en un puesto de inspección ubicado bajo el paso a desnivel que entronca con la entrada a la hacienda Teya.

De acuerdo con información proporcionada por la dependencia, los hechos ocurrieron cuando elementos navales participaron en apoyo al personal del Instituto Nacional de Migración (INM), en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Las personas fueron localizadas durante las acciones de inspección y no pudieron acreditar su estancia legal en territorio mexicano, así que fueron trasladadas desde el puesto de inspección de Teya hasta las oficinas del INM en la ciudad de Mérida. En esas instalaciones se llevarían a cabo los trámites correspondientes conforme a su situación migratoria.

La dependencia indicó que esas acciones forman parte de la coordinación entre las autoridades para salvaguardar la integridad de las personas durante los procedimientos de atención y rescate humanitario. Para la atención de emergencias, la Novena Zona Naval puso a disposición el número 999-960-0682. Mantiene habilitada la línea 800-627-4621 (800 MARINA1) para recibir reportes y solicitudes de apoyo.