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Yucatán / Sucesos

Detienen a un hombre en la vía Maxcanú-Kopomá con una orden de aprehensión en Nuevo León

Una revisión en el puesto de inspección de la carretera Maxcanú-Kopomá permitió identificar al hombre con un mandato judicial vigente.

Por Redacción Por Esto!

13 de oct de 2026

1 min

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Detienen a hombre de 52 años durante operativo en la carretera Maxcanú-Kopomá
Detienen a hombre de 52 años durante operativo en la carretera Maxcanú-Kopomá / Especial

Un hombre de 52 años fue detenido en un puesto de inspección de la carretera costera del Golfo, en el tramo Maxcanú-Kopomá, luego de que las autoridades detectaran que contaba con una orden de aprehensión vigente en el estado de Nuevo León.

La detención se realizó durante una revisión en el Puesto de Inspección y Verificación Interinstitucional, donde elementos de la Policía Especializada en Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSPY) identificaron el mandato judicial activo mediante una consulta en la plataforma México.

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Tras confirmar la existencia de la orden de aprehensión, los agentes procedieron con la detención del hombre, mientras personal de la Secretaría de Marina, a través de la Novena Zona Naval, brindó seguridad perimetral durante el operativo.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a las instalaciones de la SSPY en Mérida, donde quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con los procedimientos administrativos y legales correspondientes.

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La intervención se llevó a cabo como parte de las acciones de coordinación entre las corporaciones de seguridad para el cumplimiento de mandamientos judiciales.

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