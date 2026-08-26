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¡Qué susto! Serpriente le cae encima a bañista en cenote de Yucatán y salen despavoridos

Turistas fueron sorprendidos por una serpiente mientras estaban disfrutando de un momento de descanso en un cenote.

Por Redacción Por Esto!

26 de ago de 2026

1 min

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¡Qué susto! Serpriente le cae encima a bañista en cenote de Yucatán y salen despavoridos
¡Qué susto! Serpriente le cae encima a bañista en cenote de Yucatán y salen despavoridos / TikTok:bibi.vive

Cuando sales de vacaciones, lo que menos esperas es tener visitas inesperadas cuando estás nadando, pues un grupo de turistas se llevó una gran sorpresa cuando estaban disfrutando del agua en el cenote Hubiku, el cual se encuentra a pocos kilómetros de Valladolid.

En el momento en que estaban nadando, una serpiente apareció de forma inesperada en el agua, momento que quedó grabado y que ha comenzado a hacerse viral en las redes sociales.

El sitio K’oxol Ja’ II cuenta con 21 estructuras y una extensión de 2 mil 257 metros cuadrados; fue localizado durante los trabajos de salvamento arqueológico

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Serpiente sorprende a turista cuando nadaba en cenote

De acuerdo con la información que ha sido filtrada en las redes sociales, la serpiente habría caído desde las alturas, cuando varios turistas estaban nadando en el cenote, por lo que tomaron la decisión de salir del agua.

Aunque por el momento, no existe un reporte de personas lesionadas por este incidente, tampoco se tiene información sobre la especie de la serpiente. Sin embargo, se sabe que el cenote es semiabierto, por lo que la bóveda permite la entrada de luz natural.

@bibi.vive

Le cayó una víbora 🐍 en la cabeza mientras nadaba… 😨🏊🏻

♬ sonido original - Bibi Vive

Al final, por fortuna todo quedó en una anécdota para los turistas y en un video que se ha hecho viral en las redes sociales.

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