La leyenda del cenote de Xocén en Valladolid: la profecía maya que habla del fin de los tiempos

Xocén, comisaría de Valladolid, es conocido dentro de la tradición maya como el “Centro del Mundo”, un sitio considerado sagrado por sus habitantes y rodeado de historias, tradiciones y relatos transmitidos de generación en generación.

Entre las historias más conocidas se encuentra la leyenda del cenote de Xocén, que volvió a cobrar fuerza en agosto de 2024, cuando una parte del suelo colapsó y una enorme ceiba cayó al interior de un cenote que se encontraba debajo. El hecho fue interpretado por habitantes de la comunidad como el cumplimiento de una antigua profecía.

¿Cuál es la leyenda del cenote de Xocén?

De acuerdo con la tradición oral de la comunidad, existe una antigua profecía relacionada con el Nohoch Libro o Libro Sagrado de Xocén, un texto cuya existencia forma parte de la memoria y las tradiciones de la localidad.

Noticia Destacada El antiguo ritual maya para crear un alux y proteger un territorio

La historia señala que, antes de un cambio de era o del fin de los tiempos, ocurrirían una serie de acontecimientos: la tierra se derrumbaría, una gran ceiba sagrada caería y aparecería un cenote.

Después de estos acontecimientos, según el relato, aparecería una mujer de edad avanzada que llevaría agua para las personas. Algunas versiones de la leyenda señalan que la mujer vendería el agua utilizando cáscaras de cocoyol y que pediría algo a cambio.

La historia también habla de Xocén como un lugar de refugio durante una época de grandes sequías. Una versión difundida del relato sostiene que la comunidad posee siete cenotes que nunca se secarían y que, cuando el resto del mundo padeciera una situación extrema, Xocén conservaría una fuente de agua.

¿Dónde está el cenote de Xocén?

El cenote de Xocén se encuentra en la comisaría de Xocén, perteneciente al municipio de Valladolid, en el oriente de Yucatán.

Noticia Destacada Esto es lo que puede costar casarse dentro de un cenote en Yucatán

La ubicación del cenote quedó expuesta tras el colapso registrado en 2024. Posteriormente, especialistas realizaron exploraciones para conocer las características del cuerpo de agua.

Una revisión de espeleobuzos determinó que se trata de un cenote de tipo semiabierto, con una caída de aproximadamente 15 metros y una bóveda de hasta 57 metros de diámetro en su sección más amplia.

Por tratarse de una estructura natural que sufrió un colapso, es importante considerar que no debe ingresarse al cenote sin autorización ni condiciones de seguridad adecuadas.