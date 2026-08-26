Síguenos

Última hora

México

“México cuenta hoy con un gran mando al frente del Ejército”, señala la presidenta Sheinbaum en Jalisco

Campeche / Sucesos

Adulto mayor cae de un árbol de dos metros en Chiná y termina hospitalizado

Un adulto mayor resultó lesionado tras caer desde un árbol de aproximadamente dos metros en la colonia Palma Sola, en Chiná; paramédicos lo trasladaron al hospital.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

26 de ago de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Hombre de 60 años resulta lesionado tras caer de un árbol en Chiná
Hombre de 60 años resulta lesionado tras caer de un árbol en Chiná / Dismar Herrera

Un adulto mayor de aproximadamente 60 años resultó lesionado luego de caer de un árbol en la colonia Palma Sola, en el poblado de Chiná.

Proponen la dársena frente a Galerías Campeche como alternativa para las ferias de 2026.

Noticia Destacada

¿Nueva sede para las ferias? Proponen llevar San Román y San Francisco 2026 a la Dársena de Campeche

Los hechos ocurrieron sobre la calle 22 entre 27, donde el hombre se encontraba en un árbol y resbaló desde una altura aproximada de 2 metros, lo que provocó que cayera al suelo y resultara con lesiones.

Paramédicos del sector salud acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron al Hospital General de Especialidades Dr. Javier Buenfil Osorio, donde quedó bajo atención médica.

JGH

Te puede interesar