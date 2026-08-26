Adulto mayor cae de un árbol de dos metros en Chiná y termina hospitalizado

Un adulto mayor de aproximadamente 60 años resultó lesionado luego de caer de un árbol en la colonia Palma Sola, en el poblado de Chiná.

Noticia Destacada ¿Nueva sede para las ferias? Proponen llevar San Román y San Francisco 2026 a la Dársena de Campeche

Los hechos ocurrieron sobre la calle 22 entre 27, donde el hombre se encontraba en un árbol y resbaló desde una altura aproximada de 2 metros, lo que provocó que cayera al suelo y resultara con lesiones.

Paramédicos del sector salud acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron al Hospital General de Especialidades Dr. Javier Buenfil Osorio, donde quedó bajo atención médica.

JGH