Oraciones por la vida y la familia marcan celebración de la Encarnación en Yucatán

Como cada 25 de mes, ayer se oficiaron cuatro misas en la Santa Iglesia Catedral para bendecir a las mujeres embarazadas y matrimonios que desean concebir, con motivo de la celebración del Día de la Encarnación, informó el padre José Ávila Cervera.

El sacerdote explicó que la Iglesia católica conmemora la Encarnación del Señor el 25 de marzo, día en que el arcángel Gabriel anunció a la Virgen María que concebiría al Hijo de Dios, marcando el inicio del Verbo que se hizo hombre para la salvación de toda la humanidad.

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Aunque la solemnidad es en marzo, cada mes se recuerda este hecho trascendental en la historia humana, pues cuando se da el cumplimiento de la promesa divina de enviar a la humanidad un salvador, que es su propio hijo.

La Encarnación también simboliza la obediencia, la fe y la esperanza de María, que se convierte en un modelo de confianza absoluta en los designios de Dios.

Desde entonces, esta fiesta es también un momento de reflexión sobre la entrega y la disposición a cumplir la voluntad divina.

“Esta solemnidad es igualmente llamada la fiesta de la Anunciación a María y nos grita que la vida humana, desde el momento sagrado de la concepción, tiene un valor infinito”, enfatizó el sacerdote.

“Es una celebración que lleva a Dios nuestra oración para tener su guía y protección”, agregó.

El presbítero recordó que la anunciación es el momento en que el ángel le dijo a María que concebiría al Hijo de Dios y entonces se da la respuesta de la incondicionalidad: “He aquí la esclava del Señor”, que es como deben responder todos a la voluntad divina.

“Es una conmemoración de la importancia de la entrada de Jesús en la historia, pues es la unión entre lo divino y lo humano a través de la obra del Espíritu Santo en la vida de María”, dijo.

Así, esta celebración invita a los creyentes a