Hallan sin vida a trabajador en un rancho de Tizimín

Lo que comenzó como una búsqueda en los terrenos de un rancho terminó en tragedia, luego de que trabajadores localizaran el cuerpo sin vida de uno de sus compañeros, en una zona de potreros ubicada en las inmediaciones de la antigua carretera Tizimín-Espita.

El ahora occiso era un hombre de aproximadamente entre 35 y 40 años de edad, quien se desempeñaba como trabajador del campo en el rancho antes mencionado. De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, durante el día anterior había sido visto consumiendo bebidas alcohólicas.

Sus compañeros notaron que no regresó al sitio donde acostumbraba descansar, situación que comenzó a generar preocupación debido a que desconocían su paradero.

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Ante la falta de noticias, decidieron emprender una búsqueda por diferentes puntos del predio. Recorrieron caminos y áreas de pastoreo hasta que, finalmente, encontraron al trabajador tendido en una de las zonas del rancho.

Al acercarse se percataron de que no se movía ni respiraba, por lo que dieron aviso al número de emergencias para solicitar la intervención de los cuerpos de seguridad.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal y Estatal se trasladaron hasta el lugar y acordonaron el área donde fue localizado el cuerpo, con el objetivo de preservar posibles indicios que pudieran contribuir al esclarecimiento de los hechos que llevaron a la muerte del hombre.

Más tarde, arribó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), acompañado de especialistas del Servicio Médico Forense (Semefo), quienes realizaron las diligencias correspondientes en el sitio.

Las autoridades ministeriales efectuaron las primeras investigaciones y, una vez concluidas las labores periciales, se procedió al levantamiento del cuerpo para su traslado a las instalaciones correspondientes, donde se realizarían las averiguaciones necesarias para determinar oficialmente la causa del fallecimiento.

El hecho causó consternación entre los trabajadores del rancho, quienes fueron los encargados de localizar a su compañero después de varias horas de incertidumbre al no tener noticias de él.

Se informó que será la autoridad ministerial la que determine las circunstancias exactas en las que ocurrió el deceso y, en su caso, si existe algún otro elemento que deba ser considerado dentro de la investigación.