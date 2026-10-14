“Ya no aguantamos, son olores horribles”: Peligran alumnos de bachillerato en Escárcega por foco de infección

Vecinos de la colonia Unidad Esfuerzo y Trabajo No. 1, en Escárcega, denunciaron que predios baldíos ubicados detrás del plantel del Cobacam se han convertido nuevamente en un basurero clandestino, donde personas desconocidas arrojan residuos domésticos, escombro y, según los reportes ciudadanos, animales muertos en descomposición.

La acumulación de desechos genera malos olores, presencia de moscas y zopilotes, y preocupa a las familias por la cercanía del foco de contaminación con una institución educativa a la que acuden cientos de jóvenes. Los vecinos señalaron que el problema se agrava durante las tardes, cuando el calor intensifica la fetidez que llega hasta las viviendas cercanas.

“Ya no aguantamos, son olores horribles, hay moscas por todos lados, zopilotes bajan a cada rato. Tenemos niños pequeños y adultos mayores que ya presentan malestares, dolor de cabeza y náuseas”, denunció una vecina afectada.

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Un problema recurrente

Los colonos explicaron que el área ya había sido limpiada con anterioridad, pero que en las últimas semanas volvió a llenarse de basura. Señalan que personas ajenas a la colonia llegan durante la madrugada o la noche para abandonar residuos y evitar ser vistas.

Las familias que habitan sobre la calle aledaña al Cobacam son las más afectadas. Temen la proliferación de fauna nociva, como ratas, moscas, gusanos y zopilotes, además del riesgo sanitario que representa la presencia de animales en descomposición a cielo abierto.

La denuncia se suma a reportes previos de tiraderos clandestinos en Escárcega. En agosto, vecinos de la colonia Fátima pidieron la intervención del Ayuntamiento ante un lote baldío donde se acumulaban bolsas de basura, desperdicios y animales muertos. También se han documentado casos similares en la colonia Concordia y en la carretera Escárcega-Champotón, donde se han reportado olores fétidos, riesgos sanitarios y acumulación de residuos durante años.

Vigilancia y sanciones

Los habitantes hicieron un llamado urgente a tres instancias: a la Dirección de Servicios Públicos y Ecología del Ayuntamiento de Escárcega, para limpiar el predio y aplicar sanciones a quienes arrojen residuos.

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A la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Copriscam) y a Salud Municipal, para realizar una verificación sanitaria y evaluar los riesgos para la población. Y a Seguridad Pública, para reforzar rondines y evitar que el sitio vuelva a utilizarse como tiradero.

Copriscam cuenta con procedimientos de verificación sanitaria y coordinación regional en Escárcega, por lo que los vecinos esperan que se atienda la denuncia y se identifiquen los posibles responsables.

Los colonos advirtieron que, si no hay una respuesta pronta, podrían bloquear el acceso al predio como medida de presión. Exigen que las autoridades actúen antes de que el foco de infección se convierta en un problema de salud pública que afecte a los estudiantes y familias de la zona.