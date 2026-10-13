Denuncian muerte de recién nacido por presunta negligencia en el Hospital General de Escárcega

Familiares de Perla Guadalupe Chan Méndez, originaria de Aguacatal, municipio de Carmen, denunciaron una presunta negligencia médica en el Hospital General de Escárcega, luego de que su bebé falleciera durante la madrugada del 3 de octubre, tras varias visitas al nosocomio y una prolongada espera para recibir atención durante el parto. De acuerdo con su testimonio, la mujer acudió por primera vez el 29 de septiembre, alrededor de las 22:00 horas, debido a dolores y sangrado, pero presuntamente le indicaron que todavía no era momento del nacimiento y la enviaron a un refugio.

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Los familiares aseguraron que regresaron al hospital alrededor de las 4:00 de la madrugada del 30 de septiembre, cuando nuevamente les informaron que aún no era momento del parto. Ese mismo día, cerca de las 8:00 de la mañana, la paciente fue valorada otra vez y, según la familia, el personal médico les indicó que todavía faltaban aproximadamente 15 días para el nacimiento, por lo que fue dada de alta. Sin embargo, el 2 de octubre, alrededor de las 8:00 de la mañana, Perla presentó ruptura de fuente en su domicilio y fue trasladada nuevamente al Hospital General de Escárcega, donde llegó aproximadamente a las 9:30 horas e ingresó a urgencias cerca de las 10:00.

Según el relato familiar, durante varias horas solicitaron información sobre el estado de la paciente y su bebé. Alrededor de las 19:00 horas, presuntamente un médico les informó que ambos se encontraban bien, mientras que a las 21:00 horas les comunicaron que Perla presentaba aproximadamente 7.5 centímetros de dilatación. No obstante, cerca de las 23:00 horas, una enfermera les habría solicitado comprar jeringas y otros insumos para preparar una anestesia raquídea y realizar una cesárea, debido a que, según les explicaron, los latidos del corazón del bebé comenzaban a debilitarse. Los denunciantes sostienen que la intervención no se realizó oportunamente y que alrededor de las 2:00 de la madrugada del 3 de octubre recibieron la noticia del fallecimiento.

Ante lo ocurrido, los familiares exigieron que se investigue la atención proporcionada a Perla Guadalupe Chan Méndez y se esclarezcan las circunstancias de la muerte de su bebé, particularmente los tiempos de valoración, la decisión de practicar una cesárea y la presunta falta de insumos médicos. Hasta la información disponible, no se ha dado a conocer una postura oficial del Hospital General de Escárcega ni se ha confirmado públicamente la presentación de una denuncia formal ante las autoridades correspondientes. Los señalamientos de presunta negligencia corresponden al testimonio familiar y no constituyen una responsabilidad médica o legal acreditada, por lo que será necesario esperar los resultados de las investigaciones para determinar las causas del fallecimiento.

JGH