Campeche acumula 34 reportes de posibles reacciones a vacunas

Las reacciones supuestamente asociadas a la vacunación mantienen una tendencia al alza en la Península de Yucatán, donde las estadísticas encienden las alertas por el crecimiento de los reportes, aunque la Secretaría de Salud (Ssa) Federal no ofrece detalles sobre las edades de los pacientes ni las complicaciones que presentaron.

En Campeche, hasta la semana epidemiológica 39 de 2026, se habían notificado 34 eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI), cuatro más que los 30 contabilizados durante el mismo periodo de 2025. El incremento es de 13.3 por ciento, con una mayor presencia de mujeres entre las personas reportadas.

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De los casos acumulados este año, 24 corresponden a mujeres y 10 a hombres; es decir, siete de cada 10 reportes involucran a pacientes del sexo femenino. No obstante, detrás de estas cifras permanece una incógnita, pues el informe epidemiológico no precisa si los afectados son niñas y niños, adolescentes, jóvenes, adultos o adultos mayores.

Tampoco revela qué vacunas recibieron las personas involucradas, por lo que no es posible saber si los reportes están relacionados con dosis contra Covid-19, Influenza, Sarampión, Neumococo u otros biológicos. Mucho menos se describen las complicaciones sufridas por los pacientes, su gravedad o las consecuencias para su salud.

La falta de estos datos impide conocer qué hay detrás del aumento y dimensionar las afectaciones reportadas. Cabe precisar que un ESAVI es un evento ocurrido después de la vacunación cuya posible relación con la dosis debe evaluarse; su notificación no confirma, por sí sola, que la vacuna haya causado el problema.

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A nivel peninsular, las cifras resultan más llamativas: Campeche, Yucatán y Quintana Roo acumulan 184 reportes en 2026, contra 86 en el mismo periodo del año pasado. Son 98 casos adicionales, un crecimiento de 113.9 por ciento, es decir, más del doble.

Quintana Roo encabeza la región con 77 casos, 29 hombres y 48 mujeres, frente a 26 de 2025, un aumento de 196.2 por ciento. Yucatán ocupa el segundo lugar, con 73 reportes: 25 hombres y 48 mujeres, contra 30 del año anterior, un repunte de 143.3 por ciento.

Campeche se ubica en tercer sitio, con 34 eventos: 10 hombres y 24 mujeres. Aunque su incremento es menor al de los Estados vecinos, los reportes también van al alza y dejan respuestas pendientes sobre las vacunas involucradas, las edades de los pacientes y las reacciones que motivaron las notificaciones.