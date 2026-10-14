Autobús de la UNACAR sale de la carretera en Sabancuy; reportan varios lesionados

Un autobús de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) terminó fuera de la cinta de rodamiento en un tramo estatal en zona de Sabancuy, perteneciente al municipio del Carmen.

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Según reportes preliminares, se habla de varios lesionados, presuntamente de trabajadores de la institución; sin embargo, hasta el momento no hay datos oficiales.

El hecho ocurrió la mañana de este miércoles, alrededor de las 7:20 horas entre los poblados de Oxcabal y Chekubul en la región de Sabancuy, rumbo a Escárcega.

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En la zona hay elementos de emergencia y de seguridad respectivamente. Por ahora, se desconoce las causas que originaron el accidente. Trascendió que, la unidad de la Unacar se dirigía a Xpujil, municipio de Calakmul.