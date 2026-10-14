Síguenos

Última hora

Internacional

Rescatan a tres niños y a sus padres de un incendio en la Supermanzana 215 de Cancún

Campeche / Sucesos

Autobús de la UNACAR sale de la carretera en Sabancuy; reportan varios lesionados

El autobús de la Universidad Autónoma del Carmen se salió de la cinta de rodamiento entre Oxcabal y Chekubul.

Por Redacción Por Esto!

14 de oct de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Reportan varios lesionados tras salida de carretera de autobús de la UNACAR en Carmen
Reportan varios lesionados tras salida de carretera de autobús de la UNACAR en Carmen / Especial

Un autobús de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) terminó fuera de la cinta de rodamiento en un tramo estatal en zona de Sabancuy, perteneciente al municipio del Carmen.

Un adulto mayor se descompensó mientras esperaba una combi cerca del mercado.

Noticia Destacada

Adulto mayor se descompensa en paradero de combis del mercado principal de Campeche

Según reportes preliminares, se habla de varios lesionados, presuntamente de trabajadores de la institución; sin embargo, hasta el momento no hay datos oficiales.

El hecho ocurrió la mañana de este miércoles, alrededor de las 7:20 horas entre los poblados de Oxcabal y Chekubul en la región de Sabancuy, rumbo a Escárcega.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, el propietario del vehículo sospecha que el incendio podría estar relacionado con un conflicto personal con su expareja sentimental

Noticia Destacada

Incendian camioneta de conocido dentista en la colonia Renovación de Ciudad del Carmen; investigan posible ataque

En la zona hay elementos de emergencia y de seguridad respectivamente. Por ahora, se desconoce las causas que originaron el accidente. Trascendió que, la unidad de la Unacar se dirigía a Xpujil, municipio de Calakmul.

Te puede interesar