Presidenta Sheinbaum anuncia acciones para impulsar turismo en Quintana Roo; destina 2 mil millones contra el sargazo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Gobierno federal destina 2 mil millones de pesos para atender el problema del sargazo en Quintana Roo, además de impulsar una estrategia de promoción turística en destinos como Cancún, Tulum, Playa del Carmen y la Riviera Maya.

Durante su conferencia mañanera de este jueves 15 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria respondió a las preocupaciones del sector hotelero del Caribe mexicano sobre el incremento del Derecho de No Residente (DNR), la falta de promoción turística y los problemas que afectan la imagen de los destinos nacionales.

Sheinbaum destaca inversión de 2 mil millones de pesos contra el sargazo en Quintana Roo

Sheinbaum reconoció que la llegada de sargazo ha provocado afectaciones en las playas de Quintana Roo durante 2026, aunque aclaró que este fenómeno también ha impactado otras regiones del Caribe y zonas como Miami, Estados Unidos.

Ante esta situación, explicó que su administración mantiene un plan para reducir la presencia de esta macroalga en las costas, mejorar las labores de limpieza de playas y promover su reutilización.

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La estrategia contempla una inversión federal de 2 mil millones de pesos para reforzar la atención del sargazo en los principales destinos turísticos de la entidad.

Gobierno federal reforzará promoción turística de Cancún, Tulum y Riviera Maya

La presidenta también señaló que se trabaja en una estrategia permanente para fortalecer la llegada de visitantes al Caribe mexicano.

Detalló que la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, está encargada de impulsar las acciones de promoción en Tulum, mientras que Sebastián Ramírez tiene la encomienda de atender Cancún, Playa del Carmen y la Riviera Maya.

Respecto al incremento del Derecho de No Residente, Sheinbaum aseguró que la decisión se tomó después de realizar estudios y dialogar con representantes del sector hotelero.

Explicó que los recursos buscan fortalecer al Instituto Nacional de Migración y rechazó que el ajuste se haya realizado sin considerar sus posibles efectos sobre el turismo.

Además, destacó el incremento de usuarios del Tren Maya y sostuvo que México continuará siendo un destino atractivo para los viajeros internacionales.

Finalmente, ante la pregunta de si los turistas extranjeros seguirán eligiendo al país, la mandataria respondió afirmativamente y destacó la oferta de playas y la riqueza cultural de México.

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