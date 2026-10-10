IMSS anuncia consulta salarial para el 14 de octubre tras protestas de trabajadores; garantiza atención médica

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que sus trabajadores decidirán el próximo 14 de octubre si aceptan el incremento salarial de 6.8 por ciento, después de las protestas realizadas en distintas entidades del país durante los últimos días.

A través de un comunicado emitido el viernes 9 de octubre de 2026, el organismo aseguró que sus unidades médicas y hospitales permanecen en operación y que los servicios de urgencias, hospitalización, terapia intensiva, atención de partos y hemodiálisis están garantizados.

El IMSS destacó que más de 400 mil trabajadores registraron su asistencia y cumplieron sus labores con normalidad durante esa jornada.

¿De cuánto es el aumento salarial que rechazan trabajadores del IMSS?

De acuerdo con el Instituto, la Secretaría de Gobernación instaló una mesa de diálogo entre la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), empleados inconformes y un trabajador jubilado.

Durante el encuentro, los representantes de los manifestantes expresaron su rechazo al incremento salarial de 6.8 por ciento aprobado por el Congreso Nacional del SNTSS.

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El ajuste se compone de un aumento de 2.9 por ciento al salario tabular y de 3.9 por ciento en prestaciones.

El IMSS señaló que el incremento se encuentra por encima de la inflación, aunque los trabajadores inconformes solicitaron que la propuesta sea sometida a consulta.

Trabajadores del IMSS votarán el 14 de octubre

El organismo confirmó que la consulta se realizará el próximo miércoles 14 de octubre mediante voto libre, personal, directo y secreto, con el acompañamiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Asimismo, aseguró que respetará la decisión que adopten los trabajadores sobre el incremento salarial.

Durante las conversaciones, el grupo inconforme también planteó demandas relacionadas con el regreso al Régimen de Jubilaciones y Pensiones y la eliminación de las Afores.

El IMSS aclaró que estas propuestas requieren modificaciones legales, por lo que no pueden resolverse mediante una decisión exclusiva del Instituto.

📢 #IMSSInforma: Los servicios médicos y hospitalarios del Instituto continúan operando en todo el país, con la atención a las y los derechohabientes como prioridad. Asimismo, reitera su respeto a la decisión que las y los trabajadores tomen en la consulta del próximo 14 de octubre. — IMSS  (@Tu_IMSS) October 10, 2026

IMSS pide mantener libres los accesos a hospitales

Ante las manifestaciones, el Instituto reconoció el derecho de los trabajadores y jubilados a expresar sus inconformidades, pero solicitó mantener despejados los accesos a clínicas y hospitales, particularmente las entradas de urgencias y ambulancias.

También informó que mantiene reuniones con el sindicato para atender asuntos como el abasto de medicamentos, los tiempos de espera, el mantenimiento de instalaciones y la cobertura de plazas.

Finalmente, señaló que desde 2019 su plantilla de trabajadores de base aumentó en 94 mil 631 personas, al pasar de 360 mil 823 a 455 mil 454.

En ese periodo, de acuerdo con el IMSS, se incorporaron más de 27 mil médicos especialistas y 26 mil 777 enfermeras, mientras que el incremento salarial promedio anual fue de 6.94 por ciento.

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