¿Qué pasó con la zorra gris vista en Cancún? Esto informó la Secretaría de Salud de Quintana Roo

Tras la viralización del avistamiento de una zorra gris afuera de un supermercado en Cancún, la Secretaría de Salud de Quintana Roo informó que el ejemplar fue capturado y sometido a eutanasia para realizar estudios especializados, los cuales confirmaron la presencia del virus de la rabia.

El animal fue localizado el pasado 3 de octubre en una sucursal de Bodega Aurrera, sobre la avenida Kabah, donde tuvo contacto con una niña de un año quien recibió un rasguño en un dedo, por lo que fue atendida y vacunada de manera preventiva.

De acuerdo con la información, la menor se encontraba en buen estado de salud tras recibir atención médica. Las muestras obtenidas de la zorra fueron analizadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública, confirmando el diagnóstico de rabia.

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Buscan a personas que tuvieron contacto

Tras la confirmación del caso, la Secretaría de Salud pidió apoyo para localizar a las personas que tuvieron contacto físico con el animal y cuyas mascotas pudieron interactuar con el ejemplar.

La finalidad es que los ciudadanos puedan recibir orientación y seguimiento por parte del personal de salud o que acudan a una unidad médica cercana.

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La dependencia recordó la importancia de evitar el contacto directo con cualquier ejemplar de fauna silvestre, no intentar capturarlo ni manipularlo y reportar su presencia en zonas urbanas a las autoridades correspondientes.

Las personas que pudieron tener contacto con la zorra o cuyas mascotas interactuaron con ella pueden comunicarse al 911 o al teléfono 998 888 6640, de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas.