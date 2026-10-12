Rabia en Cancún: ¿Qué hacer ante una mordedura o rasguño y cuáles son los sintomas?

Tras darse a conocer la presencia de una zorra gris afuera de un supermercado en Cancún, la Secretaría de Salud de Quintana Roo, exhortó a la población que quienes tenido contacto físico con el animal, a solicitar orientación médica y seguimiento, esto debido a que el ejemplar fue detectado con rabia.

Esta enfermedad viral afecta el sistema nervioso y puede transmitirse a las personas mediante la saliva de animales infectados, principalmente por mordeduras y arañazos, así como cuando la saliva entra en contacto con heridas abiertas o mucosas

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¿Cuáles son los síntomas de la rabia?

En las primeras etapas, la rabia puede manifestarse con fiebre, dolor de cabeza y molestias, dolor u hormigueo en la zona de la mordedura o el rasguño. Conforme avanza, puede provocar síntomas neurológicos, como agitación, confusión, dificultad para tragar, miedo al agua y, en algunos casos, parálisis progresiva.

¿Qué hacer ante una mordedura o rasguño?

Si una persona es mordida o arañada por un animal que podría estar infectado, debe lavar inmediatamente la zona con abundante agua y jabón durante al menos 15 minutos y acudir cuanto antes a una unidad médica para que el personal de salud valore el riesgo y determine si necesita vacunación antirrábica u otro tratamiento .

La recomendación aplica también cuando el animal es silvestre o no se conoce su estado de salud.

En el caso del avistamiento de la zorra gris en Cancún, se dio a conocer que una menor recibió un rasguño en un dedo, fue atendida de inmediato y, como medida preventiva, se le aplicó la vacuna antirrabica.

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¿Cómo se puede prevenir?

La mejor recomendación es evitar el contacto con animales silvestres y no acercarse a ejemplares que se comporten de manera inusual o estén heridos.

Igualmente se recomienda contar con las vacunas correspondientes para evitar la enfermedad.