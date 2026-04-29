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Yucatán / Mérida

Indignación en Mérida: mujer agrede con pintura a empleado del Ayuntamiento

Una mujer fue captada luego de agredir a un empleado del Ayuntamiento de Mérida.

Por Redacción Por Esto!

29 de abr de 2026

1 min

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La mujer ha causado gran indignación en redes sociales
La mujer ha causado gran indignación en redes sociales / Especial

Un incidente ocurrido en un parque de Mérida generó fuerte rechazo entre ciudadanos luego de que un trabajador del Ayuntamiento fuera agredido mientras realizaba sus labores.

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De acuerdo con reportes, el hecho comenzó cuando una persona sufrió una caída en un área que había sido pintada recientemente. Tras el accidente, la acompañante reaccionó de manera violenta contra el empleado municipal, a quien responsabilizó de lo ocurrido.

La discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión directa. De acuerdo con un testigo, la mujer tomó un rodillo de pintura e intentó manchar al trabajador por la fuerza, en un acto que fue calificado como excesivo y fuera de lugar.

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El caso ha causado molestia en redes sociales, donde usuarios han expresado su desaprobación ante la conducta, destacando la importancia de respetar a los trabajadores que cumplen funciones públicas. También se ha pedido que se determinen responsabilidades por lo ocurrido.