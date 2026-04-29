Explosión de petardo provoca alarma y movilización en la Secundaria Técnica 28 de Campeche

Una fuerte movilización policiaca y momentos de tensión se registraron este jueves 29 de abril en la Escuela Secundaria Técnica Número 28, ubicada en la colonia Jardines de la capital campechana, luego del reporte de una presunta explosión de un artefacto peligroso al interior del plantel.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle Girasol, donde inicialmente trascendió que podría tratarse de una bomba molotov o incluso de un objeto bélico. Esta situación encendió las alertas entre docentes, estudiantes y padres de familia, especialmente ante el contexto reciente de amenazas virales relacionadas con supuestos tiroteos y explosivos en escuelas del estado.

Tras el reporte, elementos de la Policía Estatal y personal del área de inteligencia activaron un protocolo de seguridad y acudieron al centro educativo para verificar la situación y descartar riesgos mayores. Luego de una inspección, las autoridades confirmaron que la explosión fue provocada por un petardo detonado presuntamente por un alumno menor de edad, descartando así la presencia de explosivos de fabricación casera.

El estruendo generó alarma inmediata y provocó que varios padres de familia acudieran rápidamente a la secundaria para conocer el estado de sus hijos. Algunos incluso consideraron retirarlos tras difundirse versiones alarmistas en grupos de WhatsApp. Sin embargo, al confirmarse que se trató de una broma pesada, la mayoría optó por dejar a los jóvenes en sus clases.

Autoridades informaron que no hubo personas lesionadas ni daños materiales en la infraestructura, aunque la situación evidenció la preocupación que existe en Campeche por la circulación de retos virales relacionados con violencia escolar. Elementos policiacos permanecieron en las inmediaciones del plantel para garantizar la tranquilidad de la comunidad estudiantil.

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