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Alerta por calor extremo en Campeche: varios municipios alcanzarán los 40°C este jueves

Este jueves 30 de abril se esperan temperaturas de hasta 40°C en Calkiní, Candelaria y otros municipios. Cielo despejado y sin lluvias.

Jesús García

Por Jesús García

30 de abr de 2026

1 min

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Calor extremo en Campeche: termómetro llegará a los 40 grados
Calor extremo en Campeche: termómetro llegará a los 40 grados

La Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche emitió un boletín meteorológico en el que advierte que este jueves se registrarán temperaturas máximas de hasta 40 grados Celsius en varias regiones del estado, bajo un ambiente mayormente despejado y sin probabilidad de lluvias.

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De acuerdo con el pronóstico estatal emitido a las 06:00 horas, las zonas más afectadas por el calor intenso serán:

  • Calkiní y zona norte: Se espera una máxima de 40°C y mínima de 23°C.
  • Candelaria: Temperatura máxima de 40°C y mínima de 25°C.
  • Campeche capital y Hopelchén: Alcanzarán 38°C con mínima de 22°C.
  • Champotón y Seybaplaya: Oscilarán entre 39°C y 24-25°C.
Los municipios más calurosos serán Calkiní, Candelaria y Campeche capital.
Los municipios más calurosos serán Calkiní, Candelaria y Campeche capital. / Especial

Otras localidades como Escárcega, Carmen y Palizada también registrarán valores cercanos a los 39°C durante el día.

El boletín indica que el estado se encuentra bajo el dominio de un anticiclón en niveles medios y altos, lo que favorece las condiciones estables, cielo mayormente despejado y viento de componente este con velocidades de 10 a 30 km/h, con posibles rachas más fuertes.

Protección Civil recomienda a la población:

  • Evitar exponerse directamente al sol entre las 11:00 y 16:00 horas.
  • Mantenerse hidratado y usar ropa ligera de colores claros.
  • No dejar a niños, adultos mayores ni mascotas dentro de vehículos estacionados.
  • Estar atentos a posibles golpes de calor.

Las autoridades señalaron que estas condiciones de calor extremo podrían persistir en los próximos días, por lo que se mantiene el monitoreo constante del Sistema de Información Meteorológica y Climática.

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JGH