Cine gratis bajo las estrellas en Sisal: proyectarán el documental "Flamingos"

El documental "Flamingos, la vida después del meteorito", será proyectado de manera gratuita en el puerto de Sisal. Debido a que distintas escenas del largometraje fueron filmadas en dicho sitio del litoral Poniente de Yucatán, el evento no representa una simple proyección, sino un regalo para la comunidad, que convive con el emblemático animal.

Luego de su estreno, la obra, diriga por Lorenzo Hagerman, narrada por Julieta Venegas, musicalizada por el compositor Bryce Dessner, y cobijada por un excepcional guion a cargo de la micropoetista española María José Martín de la Hoz (Ajo), fue declarada como el documental más exitoso del género en la etapa post-pandemia al interior del país.

La película explora la cotidianidad de la sociedad del flamenco del caribe (Phoenicopterus ruber), especie icónica de la región, considerada Amenazada (A), de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Con más de 700 días de filmación, el documental no solamente expone el ciclo de vida del ave, también muestra las amenazas a las que se enfrenta.

Horario, fecha y lugar de la proyección

Como se mencionó anteriormente, el evento será completamente gratis. De acuerdo con la autoridad local, la proyección tendrá lugar el sábado 9 de mayo de 2026 a las 19:00 horas, en la cancha de básquetbol, localizada frente al Parque de Sisal, sobre la calle 21, entre las calles 24 y 22. El sitio se ubica a un costado de la Capilla San José Sisal.