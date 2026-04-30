PIB de México crece en 2026 y evita recesión: Inegi reporta avance pese a caída industrial

La economía mexicana logró un ligero crecimiento en el arranque de 2026, con lo que evitó caer en recesión en medio de un entorno internacional marcado por tensiones comerciales y desaceleración industrial.

Así lo reveló la estimación oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el organismo, el PIB registró un incremento trimestral de 0.2 por ciento entre enero y marzo, impulsado principalmente por el desempeño del sector servicios, que mostró señales de recuperación pese a la debilidad en otras áreas clave de la economía.

¿Qué sectores impulsaron el crecimiento del PIB?

El avance económico se explicó por el crecimiento de las actividades terciarias, que aumentaron 0.9 por ciento en comparación con el trimestre previo. Este sector, que incluye comercio y servicios, ha sido uno de los principales motores de la economía mexicana.

En contraste, las actividades secundarias —relacionadas con la industria— registraron una caída de 1.1 por ciento, mientras que el sector primario, vinculado al campo, también mostró una ligera contracción de 0.1 por ciento.

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¿Cómo se comportó la economía en términos anuales?

A tasa anual, el PIB mostró un crecimiento marginal de 0.1 por ciento en el primer trimestre de 2026, lo que refleja una expansión moderada pero constante. Este resultado mantiene la tendencia positiva observada al cierre de 2025, cuando la economía registró un repunte de 1.8 por ciento en el último trimestre del año.

El desempeño anual también estuvo marcado por el crecimiento de los servicios, que aumentaron 0.7 por ciento, mientras que la industria cayó 1.3 por ciento y el sector agropecuario retrocedió 0.1%.

México evita la recesión en un entorno internacional complejo

El resultado del PIB llega en un contexto de incertidumbre económica global, particularmente por la relación comercial con Estados Unidos, principal socio de México y destino de más del 80% de sus exportaciones.

Durante el año pasado, las tensiones comerciales y la revisión del T-MEC generaron presión sobre la economía nacional. A pesar de ello, México logró esquivar una recesión, incluso tras caídas en algunos trimestres de 2025.

En el primer trimestre de 2026, y con cifras ajustadas por estacionalidad, los resultados de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral #EOPIBT indican que el #PIB descendió 0.8% en términos reales, a tasa trimestral. A tasa anual, la estimación oportuna… pic.twitter.com/R2uAVfkXPm — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) April 30, 2026

¿Qué se espera para la economía mexicana?

Organismos internacionales mantienen expectativas moderadas de crecimiento. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una expansión de 1.6 por ciento para 2026, mientras que el Banco Mundial estima un crecimiento cercano al 1.3 por ciento.

Aunque el avance registrado en el primer trimestre es limitado, confirma que la economía mexicana mantiene estabilidad y capacidad de recuperación, en un escenario donde los servicios continúan siendo el principal soporte frente a la debilidad industrial.

El reto hacia adelante será consolidar este crecimiento y reducir la dependencia de factores externos que siguen influyendo en el desempeño económico del país.

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