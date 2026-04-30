Bécal celebra la Feria Flor de Jipi 2026 con coronación y tradición

Arranca la Feria Flor de Jipi 2026 donde en una noche llena de elegancia, tradición y alegría, se llevó a cabo la coronación de la señorita Fátima Guadalupe Ferraez Uc como Embajadora de la Feria, uno de los eventos más esperados dentro de las festividades en honor a Nuestra Señora de la Natividad, patrona de los becaleños.
El evento se realizó en el centro de la comunidad, con la presencia de decenas de familias y visitantes, quienes fueron testigos de este importante momento que resalta la identidad cultural de la Villa de Bécal, con la participación de diversas academias de danza y autoridades que coronaron a la Embajadora.
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Con la coronación de la señorita Fátima arranca oficialmente la feria de mayo, donde habrá misas corridas, bailes populares y un amplio cartel musical que amenizará la Feria del Sombrero de Jipi y Palma 2026.
- 1 de mayo: primera gran corrida de toros, festival cultural con el estudio de danza Mauricio Rodríguez de Hopelchén, presentación del grupo folclórico Fiesta en mi pueblo de Calkiní y gran baile popular con el grupo musical Paleto, la voz de la cumbia.
- 2 de mayo: corrida de postín, festival cultural con la academia de danza Esencia Mexicana del maestro Juan Luis Polanco y noche disco con DJ Hilando Cabrera.
- 3 de mayo: gran cabalgata con recepción en el palacio municipal, festival cultural con Naydae de la dentista Aurelia Uc Uc y a las 20 horas gran jaripeo, con lo que finaliza la Feria del Sombrero de Jipi y Palma 2026.