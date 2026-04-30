Bécal celebra la Feria Flor de Jipi 2026 con coronación y tradición

Arranca la Feria Flor de Jipi 2026 donde en una noche llena de elegancia, tradición y alegría, se llevó a cabo la coronación de la señorita Fátima Guadalupe Ferraez Uc como Embajadora de la Feria, uno de los eventos más esperados dentro de las festividades en honor a Nuestra Señora de la Natividad, patrona de los becaleños.

El evento se realizó en el centro de la comunidad, con la presencia de decenas de familias y visitantes, quienes fueron testigos de este importante momento que resalta la identidad cultural de la Villa de Bécal, con la participación de diversas academias de danza y autoridades que coronaron a la Embajadora.

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Con la coronación de la señorita Fátima arranca oficialmente la feria de mayo, donde habrá misas corridas, bailes populares y un amplio cartel musical que amenizará la Feria del Sombrero de Jipi y Palma 2026.