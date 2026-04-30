Buenas noticias para los campechanos: pagarán menos en su recibo de luz a partir de mayo

El Gobierno de Campeche, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, anunció que las familias del estado ya cuentan con la Tarifa 1F, la más económica del país para zonas de altas temperaturas.

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Además, se aplicará un descuento adicional del 50% en el consumo eléctrico para usuarios domésticos, el cual entrará en vigor a partir del 1 de mayo y estará vigente hasta el 31 de octubre de 2026.

Este beneficio aplica principalmente a consumos bimestrales menores a 500 kilowatts-hora y se estima que beneficiará a más de 300 mil hogares en todo el estado, lo que representa alrededor del 80% de los usuarios residenciales.

El gobierno estatal destinará cerca de 70 millones de pesos para hacer posible este subsidio, con el objetivo de apoyar la economía familiar durante la temporada de calor más intensa.

Con estas medidas, la nueva Tarifa 1F durante todo el año y el descuento temporal del 50%, los campechanos verán una reducción importante en sus recibos de luz a partir del próximo bimestre.

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JGH