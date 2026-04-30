Calor extremo podría dejas más muertes en Campeche

En los últimos cuatro años han muerto cuatro campechanos por el golpe de calor producido por temperaturas extremas, equivalente al 21.05% del total de 19 diagnósticos de este padecimiento.

De acuerdo con la Secretaría de Salud (SSa) de Campeche, el 2023 y 2024 fueron los años con mayor incidencia: en 2023 se registraron ocho casos y dos decesos, mientras que en 2024 hubo nueve pacientes y una víctima mortal.

En 2026, la SSa estatal confirmó la primera muerte en Campeche: un adulto mayor de 61 años hallado en la carretera Huayamón–Mucuychakán. La dependencia advirtió que continuarán los casos de deshidratación y golpes de calor por las altas temperaturas.

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La titular de la SSa, Josefa Castillo Avendaño, explicó que el último deceso corresponde a un varón dentro de los grupos vulnerables. El caso fue atendido por el Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), pero el paciente falleció al llegar al hospital.

A nivel nacional, la Secretaría de Salud Federal reportó tres defunciones por golpe de calor en la actual temporada, una de ellas en Campeche.

La funcionaria recomendó hidratarse, usar ropa ligera, evitar salir entre las 09:00 y 16:00 horas, y acudir a una unidad médica en caso de presentar síntomas como dolor de cabeza, mareos, vómito o desorientación.

La Seprocicam, con datos de la Conagua, informó que se han registrado temperaturas máximas de 43 grados, con sensación térmica mayor, afectando principalmente a infantes y adultos mayores. También pidió a los patrones garantizar hidratación y sombra para trabajadores en exteriores.

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