Ejidatario de Hopelchén denuncia a comisario por intento de despojo de 10 hectáreas de tierras

El ejidatario de la comunidad de Iturbide, en el municipio de Hopelchén, Bernardo Chab Escalante, denunció públicamente un presunto intento de despojo de 10 hectáreas de tierras ubicadas en el paraje Xcupil-Cacab, señalando como responsable al comisario ejidal, Eleazar Jesús Us Pech, a quien además acusó de amenazarlo para obligarlo a abandonar el predio que, aseguró, trabaja desde hace cuatro años.

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Ante esta situación, Chab Escalante acudió la mañana de este viernes a la Procuraduría Agraria del Gobierno de México para solicitar asesoría y respaldo legal, al advertir que, de no frenarse estas acciones, podría perder el actual ciclo agrícola, lo que representaría un duro golpe para la economía de su familia, la cual depende de la producción del campo.

El productor explicó que fue atendido por un asesor, a quien identificó como Jair Gabriel, quien, dijo, le confirmó que el comisario ejidal carece de facultades legales para retirarle la posesión del terreno, al encontrarse inscrito en el padrón oficial de ejidatarios de la comunidad. "Lo único que quiero es proteger mis derechos como ejidatario. Ya empezó la siembra y necesito trabajar mis tierras; no quiero que esta persona me siga perjudicando", expresó.

Asimismo, responsabilizó directamente a Eleazar Jesús Us Pech por cualquier agresión que pudiera sufrir él o algún integrante de su familia. Afirmó que el comisario ha difundido amenazas para expulsarlo del poblado y presuntamente ha buscado involucrar a otras personas para concretar esa intención. "Si algo llega a pasarme a mí o a mi familia, él será el responsable. Yo no he cometido ningún delito; solo pido que me dejen trabajar y que se respete el reglamento interno del ejido", manifestó.

Bernardo Chab detalló que las 10 hectáreas en disputa se localizan en el tramo conocido como Xcupil-Cacab, donde ha mantenido la posesión y el aprovechamiento agrícola desde hace aproximadamente cuatro años. Añadió que, por su calidad de ejidatario, tiene preferencia para trabajar las tierras de uso común, situación que, aseguró, también le fue confirmada durante la asesoría jurídica recibida.

Finalmente, sostuvo que el procedimiento emprendido por el comisario constituye una arbitrariedad y confió en que, con el acompañamiento de la Procuraduría Agraria, podrá defender sus derechos y conservar la posesión de las tierras antes de que avance la temporada de siembra, evitando así pérdidas económicas para su familia.

JGH