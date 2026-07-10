Destinarán más de 15 mil mdp a Quintana Roo para infraestructura y sector salud

El Gobierno federal destinará este año 15 mil 53 millones 267 mil 834 pesos a Quintana Roo mediante los ramos 28 y 33, recursos dirigidos al fortalecimiento de la infraestructura y los servicios públicos, entre ellos el sector salud, en beneficio de más de dos millones de habitantes, de acuerdo con el acuerdo publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer modificaciones a la distribución y calendarización del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), mediante las cuales Quintana Roo recibirá mil 124 millones 441 mil 713 pesos, lo que representa un incremento de 832 mil 77 pesos respecto a la asignación original.

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El ajuste tiene como propósito fortalecer la gratuidad en la prestación de los servicios de salud mediante una redistribución de recursos provenientes de la bolsa denominada "No distribuible geográficamente", destinada a realizar adecuaciones conforme avanza el ejercicio fiscal.

En el caso del Ramo General 33, correspondiente a las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Quintana Roo mantendrá una asignación de 13 mil 928 millones 826 mil 121 pesos, sin cambios respecto a la calendarización previamente aprobada.

El DOF publicó la variación prevista para el tercer trimestre del año / Rodolfo Flores

El acuerdo, firmado por la subsecretaria de Egresos de la SHCP, Bertha María Elena Gómez Castro, modifica los anexos 16 y 22 del documento publicado originalmente el 12 de diciembre de 2025, así como las adecuaciones emitidas el 6 de febrero y el 8 de abril de 2026.

De acuerdo con el DOF, la actualización responde a la utilización de recursos que permanecían sin distribución geográfica específica dentro del FASSA, con el objetivo de ajustar las ministraciones correspondientes al tercer trimestre del año.

Pese al incremento autorizado, Quintana Roo continúa entre las entidades con menor asignación de recursos del FASSA. Como referencia, Jalisco recibirá 6 mil 828 millones 509 mil pesos, una cifra muy superior a la destinada al estado.

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Aunque el monto global asignado a Quintana Roo prácticamente no se modifica, sí cambia la distribución mensual de los recursos, lo que permitirá atender necesidades operativas conforme avance el ejercicio presupuestal.

Este ajuste cobra relevancia ante los problemas de abasto de medicamentos que enfrenta la entidad. El propio documento señala que las modificaciones se alinean con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Salud 2025-2030, cuyo objetivo prioritario es garantizar el suministro oportuno de medicamentos e insumos médicos para toda la población.

Se buscó la postura del secretario estatal de Salud, Flavio Carlos Rosado, para conocer el impacto que tendrá esta redistribución de recursos en Quintana Roo; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.