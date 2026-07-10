Denuncian foco de infección en Champotón; abandonan pollos muertos en un lote baldío

Varios pollos en estado de descomposición fueron arrojados a un lote baldío, generando malos olores por la colonia Concepción Durán Lanz, en Champotón. El problema se originó sobre la calle 27, entre 24 y 26.

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Henrry Martínez, vecino del lugar, dio a conocer el caso a través de las redes sociales y explicó en entrevista para Por Esto! que en el terreno había al menos 10 pollos de engorda sin cabeza, además de una bolsa con animales muertos.

Ante esta situación, esta persona esparció cal sobre los restos para disminuir los olores fétidos y reducir los riesgos de contaminación.

"Vivo al lado de este terreno que, como está baldío, pues la gente irresponsable viene a arrojar sus animales muertos y basura que no ocupa", detalló.

Al cuestionarlo sobre la visible cantidad de maleza y basura, el informante consideró necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto contactando al propietario del predio, retirar la basura, instalar letreros de prohibición y enviar nuevamente una maquinaria. "Que ponga letreros en el lugar y vuelvan a mandar una retroexcavadora", concluyó.

JGH