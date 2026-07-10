Mujer sufre probable fractura tras caer en una pendiente de la colonia Esperanza en Campeche

Con una probable fractura en el pie izquierdo terminó una mujer de aproximadamente 50 años de edad, luego de sufrir una caída en la colonia Esperanza, quien debido a la lesión fue trasladada al hospital del IMSS de Ciudad Concordia para recibir atención médica.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 10, cuando la mujer descendía una pendiente y, al llegar a la altura de un lavadero de autos, perdió el equilibrio y cayó al pavimento, lesionándose el pie izquierdo.

Vecinos que presenciaron el accidente se acercaron para auxiliarla y, al notar que no podía ponerse de pie, solicitaron apoyo al número de emergencias.

Rescatistas del Sector Salud acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios, inmovilizar la extremidad lesionada y posteriormente trasladarla al IMSS de Ciudad Concordia, donde quedó bajo observación médica.

JGH