Mhoni Vidente hace predicción sobre el partido de México vs. Inglaterra del Mundial 2026

Mhoni Vidente nuevamente se ha puesto en el centro de la polémica, pues comenzó el día con un par de predicciones para La Selección Mexicana, la astróloga es famosa por dar sus consejos para diferentes causas, aunque ahora ha hablado del futbol y algunas personalidades.

En varias ocasiones las predicciones de la vidente se han hecho realidad, ya sea para desastres naturales, pandemias y desgracias que sufren los famosos o políticos.

Incluso en algunas predicciones sobre los partidos que se están jugando durante el Mundial 2026, pues la vidente aseguró que Colombia le ganará a Ghana en el partido de 16vos de final, el cual se va a disputar el próximo viernes 3 de julio.

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“Colombia va a ganar contra Ghana”

Por otra parte, mencionó que Gil Mora, el joven que se ha ganado el aplauso y el reconocimiento de miles de mexicanos, podría firmar un contrato con el Barcelona o Real Madrid, pero será hasta que sea mayor de edad.

“Yo le veo la carta del sol a Morita. Lo más seguro es que se vaya a Barcelona o al Real Madrid. Casi 14 o 15 millones de euros el contrato después de octubre, tiene que cumplir 18 años”

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¿Qué viene para la Selección Mexicana?

Finalmente, aseguró que la Selección Mexicana va a lograr el pase a la siguiente ronda del Mundial, afirmando que va a vencer a Inglaterra, el próximo domingo 5 de julio de 2026 a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

“Tenemos que ganar. Vamos a ganar este domingo”

Sin embargo, también ha causado mucha preocupación al revelar que el duelo se va a definir en tanda de penales.

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“Lo que tiene que hacer México es ensayar penales. Lo más seguro es que el domingo nos vayamos a ir a penales que queden empatados 0-0 y nos vayamos a penales y ganamos."

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