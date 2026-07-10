Gobierno de Yucatán entrega 31 vehículos de proximidad a municipios para fortalecer la seguridad

Con el fortalecimiento de la coordinación entre el Gobierno del Renacimiento Maya y el Gobierno de México, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Yucatán continúa consolidando su estrategia de seguridad para preservar la paz y la tranquilidad de las familias.

Como parte de ese esfuerzo, se entregaron 31 vehículos de proximidad a 30 ayuntamientos, adquiridos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2026, mediante una inversión de 37 millones de pesos, para fortalecer las labores de sus corporaciones de seguridad municipales.

Esta entrega forma parte de las 150 unidades que el Gobierno del Renacimiento Maya destina al fortalecimiento de la seguridad en los municipios y a la Red Estatal de Movilidad en Salud.

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Durante la sesión semanal de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, el Gobernador Joaquín Díaz Mena destacó que esta entrega responde al compromiso de cuidar la tranquilidad y la salud de la ciudadanía, así como de hacer más eficientes los traslados para quienes más lo necesitan.

Los municipios que recibieron una unidad son Abalá, Calotmul, Cansahcab, Chacsinkín, Chankom, Chemax, Chicxulub Pueblo, Chumayel, Conkal, Cuncunul, Cuzamá, Dzidzantún, Kinchil, Kopomá, Mama, Mérida, Motul, Muxupip, Samahil, Sanahcat, Sotuta, Sucilá, Tekom, Temax, Teya, Ticul, Tixkokob, Ucú y Valladolid, mientras que Tizimín recibió dos.

Las unidades entregadas corresponden al recurso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2026, como parte de las acciones para fortalecer las capacidades operativas de las corporaciones municipales y contribuir a mejorar la atención, prevención y respuesta en materia de seguridad en beneficio de la población.

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Se trata de camionetas Transit Bus para 15 pasajeros, equipadas con balizamiento, defensa frontal, y torreta exterior con sirena y bocina.

Asimismo, Díaz Mena informó que se refuerzan los operativos de seguridad en Yucatán, a fin de garantizar el bienestar y la tranquilidad de las familias, así como mantener la paz y ofrecer mayor seguridad a las miles de personas que visitan la entidad durante este periodo de verano para disfrutar de los atractivos turísticos del estado con confianza y certeza.

Además, señaló que el reconocimiento a Yucatán como el estado más seguro de México es resultado del trabajo permanente, la inversión en tecnología y la entrega diaria de miles de mujeres y hombres comprometidos con la seguridad.

El Gobernador, junto con el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, recalcó que las fuerzas de seguridad se mantendrán alertas para ayudar a las personas a regresar con bien a sus hogares.

También hizo un llamado a la población a contribuir a la paz y agradeció el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien, aseguró, ha demostrado su compromiso con el bienestar de las y los mexicanos y ha permitido construir seguridad con inteligencia, prevención y coordinación entre todos los órdenes de gobierno.