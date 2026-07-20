Reactivan combate contra plaga del Gusano Barrenador

Ante el avance de la plaga del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en Campeche, donde el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) ya reporta más de mil casos, el Congreso del Estado reactivará los trabajos de la Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Ganadería, con el objetivo de reforzar la coordinación con autoridades federales y estatales para contener la infestación.

El presidente de la Junta de Gobierno y Administración, diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, adelantó que el Poder Legislativo buscará instalar una mesa de diálogo con representantes de los Gobiernos Federal y Estatal, a fin de conocer los avances en la operatividad de la planta de producción de moscas estériles en Chiapas.

Dicha instalación, construida mediante un acuerdo binacional entre México y Estados Unidos, tiene capacidad para producir hasta 100 millones de moscas estériles por semana, una estrategia biológica clave para frenar la propagación de la mosca Cochliomyia hominivorax, responsable del Gusano Barrenador.

El legislador señaló que, aunque la comisión especial no ha dejado de trabajar, la magnitud de la emergencia sanitaria hace necesario intensificar la coordinación entre los distintos órdenes de Gobierno y el sector ganadero.

Jiménez Gutiérrez calificó como una buena noticia la puesta en marcha de la producción de moscas estériles en Chiapas, impulsada por el Gobierno Federal, y adelantó que solicitarán información puntual sobre los mecanismos y tiempos para agilizar su dispersión en Campeche, una de las Entidades más afectadas.