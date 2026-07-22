Conapesca identifica células de pesca ilegal y alista operativos para la temporada de pulpo en Campeche

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca confirmó que tiene identificadas células dedicadas a la pesca ilegal que operan de manera reincidente en distintas zonas de la Península de Yucatán, por lo que fortalecerá la inspección y vigilancia durante el próximo inicio de la temporada de captura de pulpo, informó el titular del organismo, Rigoberto Salgado Vázquez.

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El funcionario explicó que estos grupos realizan actividades extractivas sin contar con los permisos correspondientes y representan una amenaza para la conservación de las especies de mayor valor comercial. Señaló que, aunque en algunas regiones se les conoce como pescadores libres o independientes, sus prácticas se desarrollan al margen de la ley.

Salgado Vázquez advirtió que la extracción ilegal afecta los procesos biológicos de las especies, ya que no respeta los periodos de reproducción ni las vedas establecidas por las autoridades. Indicó que esta situación compromete la disponibilidad futura de los recursos pesqueros y perjudica a quienes ejercen la actividad de manera legal.

Precisó que la vigilancia se reforzará mediante una estrategia coordinada entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de la Secretaría de Marina, los gobiernos estatales y las autoridades municipales. Además, destacó la labor de los comités locales de inspección y vigilancia, que colaboran en el monitoreo de las zonas de pesca.

El titular de Conapesca afirmó que la dependencia mantiene una coordinación permanente con la Secretaría de Marina, institución responsable de las labores de vigilancia en el mar. Añadió que los estados aportan personal y recursos, mientras que las policías municipales también participan en los operativos para ampliar la cobertura de inspección.