Campeche, segundo estado del país en realizar la expo-feria “Sabe a Mar" para impulsar al sector pesquero

Campeche se convirtió en el segundo estado del país en llevar a cabo la expo-feria y concurso gastronómico Sabe a Mar, impulsada por el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) para fortalecer la economía local, incentivar el consumo de pescados y mariscos nacionales y ampliar las oportunidades de comercialización para productores y empresas del sector pesquero y acuícola.

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El punto de encuentro fue el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Campeche XXI, donde más de 400 personas participaron en las actividades programadas. La jornada reunió a productores, empresarios, investigadores, autoridades de los tres órdenes de gobierno y representantes del sector pesquero, con el propósito de consolidar alianzas comerciales y promover el potencial productivo de la entidad.

Durante la inauguración, el titular de Conapesca, Rigoberto Salgado Vázquez, señaló que la realización de esta expo-feria en Campeche es un paso importante dentro de la estrategia nacional para acercar al consumidor a los productos del mar y fortalecer las economías regionales.

Indicó que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consiste en mantener un trabajo permanente con el sector productivo y generar espacios que den mayor visibilidad a la riqueza pesquera y gastronómica del país.

La expo-feria reunió a 32 empresas y productores locales y nacionales, de los cuales 29 corresponden a Campeche, dos a Yucatán y uno a Baja California, donde los productores pudieron promover productos del mar, entre productores y compradores.

De acuerdo con el Anuario Estadístico de Conapesca 2025, Campeche registró una producción pesquera y acuícola de 43 mil 717 toneladas. Entre las principales especies destacan el pulpo, el jurel y el caracol, con la participación de 11 mil 785 productoras y productores, cifras que dejan ver la relevancia de la entidad dentro de la actividad pesquera nacional.

Por su parte, el director general del Instituto de Pesca y Acuacultura (Inpesca), Edward Ceballos Alejandre, afirmó que este tipo de eventos permiten reconocer la importancia de un sector estratégico para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico.

JGH