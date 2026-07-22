Tensión en Seybaplaya: Pescadores bloquean convoy de la Marina tras decomiso de compresoras

La tarde de este miércoles, un grupo de pescadores ribereños bloqueó el acceso de la zona del muelle de Villamadero para impedir el paso a los elementos de la Secretaría de Marina Armada de México.

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De acuerdo con los datos recabados, el hecho habría ocurrido alrededor de las 15:20 horas, tras la ejecución de un operativo donde fueron decomisadas artes de pesca ilegal, entre ellos algunas compresoras.

A modo de protesta, los furiosos pescadores atravesaron varios troncos y piedras sobre el acceso, con la finalidad de impedir la salida del convoy de los elementos de la Marina.

El material fue difundido a través de las redes sociales. Luego de varios minutos de inconformidad, los ribereños despejaron el acceso una vez teniendo de vuelta dos compresoras.

JGH