Buscan a joven de 19 años desaparecida en Campeche; salió de su casa en Fovissste Belén y no regresó

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) activó una ficha de búsqueda para localizar a Naomi Yassell Peraza Barrera, de 19 años, quien fue vista por última vez durante la madrugada del 20 de julio, luego de salir de su domicilio en el fraccionamiento Fovissste Belén, en la capital del estado.

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De acuerdo con la información difundida por la autoridad, la joven salió de su vivienda alrededor de la 1:00 de la madrugada y desde ese momento se desconoce su paradero. Al momento de su desaparición vestía playera color café, pantalón azul claro, tenis blancos y llevaba una bolsa blanca de tela.

Como señas particulares, Naomi Yassell es de complexión delgada, mide 1.52 metros, tiene rostro ovalado, ojos cafés, cabello negro, lacio y largo hasta media espalda, además de nariz ancha y labios delgados.

La Fiscalía solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a dar con su ubicación. Quienes cuenten con datos sobre su paradero pueden comunicarse al (981) 81-1-94-00 o reportarlo ante las autoridades correspondientes.

JGH