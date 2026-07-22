Ninel Conde desmiente rumores de supuesto divorcio: “Estoy felizmente casada”

Hace poco comenzaron rumores de que Ninel Conde se estaría divorciando de su actual pareja, José Ángel González Cedeño. Ante la situación; la cantante y actriz decidió usar sus redes sociales para desmentir estos rumores y explicó la razón por la que actualmente no se encuentra con su esposo.

Ante las especulaciones surgidas que comenzaron a sonar en medios de comunicación y redes sociales, el "Bombón Asesino" desmintió estos comentarios. Aunado a esto; la actriz comentó en el video compartido en sus redes sociales que se encuentra “felizmente casada”.

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¿Por qué comenzaron los rumores del divorcio de Ninel Conde?

La especulación cobró fuerza luego de que la periodista Martha Figueroa comentará en su programa de YouTube que Ninel Conde y el empresario José Ángel González atravesaban problemas maritales. Según dicha versión, el supuesto conflicto habría empezado por el carácter "voluble" de González.

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Tras estos comentarios, diversos medios de comunicación y usuarios en redes sociales comenzaron a difundir la información. Esto llegó a los oídos de la cantante que aunque señaló que no le gustan los chismes, está situación tocaba algo sagrado para ella por lo que salió a desmentir los hechos.

Ninel Conde desmiente rumores de un supuesto divorcio

El "Bombón Asesino" desmintió categóricamente las versiones, asegurando que la información es totalmente falsa y pidiendo a la prensa no dar crédito a chismes sin fundamentos. "Están fríos, fríos, fríos... búsquense otra historia. Gracias a Dios está todo tranquilo", declaró la artista para cerrar las especulaciones.

Ninel Conde desmiente los rumores de divorcio. / Instagram: ninelconde

Ninel Conde envió un mensaje contundente: “Estoy felizmente casada”, y aclaró que la separación física se debe a compromisos profesionales y laborales. Ella se encuentra en Colombia participando en las grabaciones del programa Top Chef VIP, mientras que su esposo está al frente de sus negocios en Estados Unidos.

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