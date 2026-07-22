La Comisión Federal de Electricidad deja sin agua a cientos de habitantes en comunidades de Escárcega

Debido a que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desmanteló las cuchillas de una de las bombas de agua potable por un adeudo en el servicio de energía eléctrica, unas 30 familias del ejido Lechugal permanecen afectadas por la falta del vital líquido, pese a que aseguran cumplir puntualmente con sus pagos mensuales.

De acuerdo con los habitantes, hace aproximadamente dos meses personal de la CFE retiró las cuchillas de la bomba ubicada en la entrada de la comunidad, a un costado de la carretera federal Escárcega-Chetumal, debido al adeudo acumulado por el suministro eléctrico.

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Señalaron que la situación afecta principalmente a las familias que cumplen con el pago del servicio de agua potable, quienes han solicitado al comisario municipal que les permita abastecerse mediante la otra bomba existente en la comunidad; sin embargo, aseguran que sus peticiones no han sido atendidas y en ocasiones terminan en discusiones.

“Es injusto que nosotros, que pagamos el servicio de agua mensualmente, no recibamos el suministro, mientras que otros que tienen adeudos de años sí reciben agua de la otra bomba. Lo peor es que el comisario municipal no da una solución, a pesar de conocer el problema”, expresaron los afectados.

Agregaron que la autoridad comunitaria actúa de manera parcial, al no atender la demanda de quienes cumplen con sus pagos y beneficiar presuntamente a personas con adeudos, por lo que analizan reunir firmas para solicitar su salida del cargo.

Debido a lo anterior, los habitantes hicieron un llamado al presidente municipal, Juan Carlos Hernández Rath, para que intervenga y ayude a resolver la problemática. Advirtieron que, de no obtener una respuesta, podrían exigir la renuncia del comisario municipal e incluso realizar otras acciones, como el cierre de la carretera federal, pues aseguraron que su única demanda es contar con agua potable.