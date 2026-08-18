Fuerte lluvia deja árboles caídos e inundaciones en Campeche

Doce árboles caídos, nueve postes de distintos servicios y cuatro vehículos arrastrados por las corrientes de agua fueron atendidos por la Dirección de Proximidad y Protección Civil tras la fuerte lluvia del pasado fin de semana. La precipitación alcanzó 70 milímetros en la capital campechana en un periodo cercano a 30 minutos.

Entre los puntos afectados se encuentran la avenida Gobernadores, a la altura del parque de Las Palomas; Flor de Limón; el Circuito Pablo García, en Ciudad Concordia; y la avenida Concordia. También se registraron inundaciones en la calle 108 de Bellavista y la calle 104, conocida como Dzarbay, además de otros puntos considerados susceptibles a este tipo de afectaciones. La fuerza de las corrientes ocasionó la caída de postes de energía eléctrica, telefonía e internet.

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La directora de Proximidad y Protección Civil, Guadalupe Rodríguez Chávez, informó que el personal de la dependencia atendió los reportes recibidos a través del número de emergencias 911. Entre las labores destacó el apoyo a motociclistas y automovilistas expuestos a elevados niveles de agua, quienes requirieron ayuda para retirar sus vehículos. También se atendieron afectaciones en la calle Pedro Moreno y el poblado de Imí, donde se registraron caídas de postes.

Ante la intensidad de las corrientes, la dependencia hizo un llamado a la ciudadanía para evitar circular durante lluvias fuertes, en especial por calles inundadas. La fuerza del agua puede arrastrar vehículos y personas, además de provocar daños materiales y poner en riesgo la integridad física.

Protección Civil recomendó permanecer en un sitio seguro mientras persistan las condiciones adversas y evitar cualquier cruce en zonas con acumulación de agua. Las autoridades municipales señalaron que varias vialidades afectadas corresponden a puntos con antecedentes históricos de inundaciones, por lo que el llamado busca prevenir accidentes ante nuevos episodios de lluvias intensas.