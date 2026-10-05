Indignación en Calkiní: captan a sujeto presuntamente fotografiando debajo del vestido de una mujer

Un hombre fue captado por cámaras de videovigilancia mientras tomaba fotografías y videos por debajo del vestido de una clienta en una conocida frutería de la ciudad de Calkiní. La grabación del establecimiento dejó al descubierto al sujeto, quien realizaba los actos con total impunidad e incluso se agachaba para obtener tomas directas hacia la víctima.

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Trascendió que el individuo, quien vestía playera negra y portaba un casco de motociclista color rojo, ingresó al establecimiento ubicado en el barrio de Kilakán, frente al Mercado Municipal de Calkiní, tras descender de un mototaxi. Una vez en el interior, el sospechoso comenzó a dar seguimiento a la mujer mientras ella elegía sus productos, momento en que aprovechó la distracción para colocar el teléfono celular debajo de sus prendas.

El dispositivo móvil captó las imágenes en repetidas ocasiones y desde distintos ángulos, según constató el material visual del negocio. El actuar del sujeto provocó una fuerte ola de indignación entre comerciantes y clientes que tuvieron acceso a las grabaciones.

El video fue difundido a través de redes sociales, donde se viralizó rápidamente entre habitantes del municipio de Calkiní. Usuarios manifestaron un amplio rechazo ante estos actos de acoso y exigieron que las autoridades intervengan de oficio o den seguimiento a la denuncia correspondiente.

Hasta el momento, la información corresponde a lo documentado por el sistema de videovigilancia, por lo que corresponderá a las autoridades ministeriales determinar la existencia de un delito e iniciar la búsqueda del presunto responsable, en caso de que la persona afectada presente la querella formal.

Este hecho reabrió el debate público sobre la urgencia de garantizar espacios seguros para las mujeres en comercios locales, así como sancionar severamente las violaciones a la intimidad y la privacidad en el estado.

JGH