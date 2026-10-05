Arantza Ruiz rompe en llanto tras la polémica con Ese Pérez: “Me dolieron sus comentarios”

La actriz Arantza Ruiz decidió romper el silencio y hablar sobre la controversia relacionada con Ese Pérez que tuvo lugar en la recta final de ‘La Casa de los Famosos México’. En un espacio frente a los medios de comunicación, la actriz expresó su molestia ante lo dicho por el influencer.
La polémica comenzó cuando Cynthia Klitbo publicara un video asegurando que el influencer había hecho un comentario ofensivo respecto a la vestimenta de Arantza. Comentarios que generaron la molestia de los usuarios y que, al llegar a los oídos de la actriz, expresó su sentir.
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¿Qué dijo Arantza Ruiz ante los comentarios hechos por Ese Pérez?
Ante los cuestionamientos de los medios sobre la polémica, Arantza Ruiz visiblemente conmovida reconoció que le afectó lo ocurrido, expresando: “Me dolieron sus comentarios” y enfatizando el impacto emocional que le provocaron las opiniones hechas por el influencer sobre su persona.
Después de que en redes se comentará que Ese Pérez señalará que Arantza Ruiz se había vestido como una “prostituta”. La actriz aclaró que ella en ningún momento escuchó de manera directa al influencer decir dichos comentarios; enterándose de la situación por medio de comentarios y mensajes en redes.
“Yo leí los tuits donde la gente decía que él había hecho eso [...] Yo nunca dije como de: 'Ay, yo lo vi, yo lo escuché'”, explicó ante la prensa. Asimismo, subrayó que su intención nunca fue iniciar una campaña de difamación ni agredir a su compañero, asumiendo la responsabilidad de sus propios sentimientos.