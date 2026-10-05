Arantza Ruiz rompe en llanto tras la polémica con Ese Pérez: “Me dolieron sus comentarios”

La actriz Arantza Ruiz decidió romper el silencio y hablar sobre la controversia relacionada con Ese Pérez que tuvo lugar en la recta final de ‘La Casa de los Famosos México’. En un espacio frente a los medios de comunicación, la actriz expresó su molestia ante lo dicho por el influencer.

La polémica comenzó cuando Cynthia Klitbo publicara un video asegurando que el influencer había hecho un comentario ofensivo respecto a la vestimenta de Arantza. Comentarios que generaron la molestia de los usuarios y que, al llegar a los oídos de la actriz, expresó su sentir.

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¿Qué dijo Arantza Ruiz ante los comentarios hechos por Ese Pérez?

Ante los cuestionamientos de los medios sobre la polémica, Arantza Ruiz visiblemente conmovida reconoció que le afectó lo ocurrido, expresando: “Me dolieron sus comentarios” y enfatizando el impacto emocional que le provocaron las opiniones hechas por el influencer sobre su persona.

Después de que en redes se comentará que Ese Pérez señalará que Arantza Ruiz se había vestido como una “prostituta”. La actriz aclaró que ella en ningún momento escuchó de manera directa al influencer decir dichos comentarios; enterándose de la situación por medio de comentarios y mensajes en redes.

🚨 CON LA REPUTACIÓN DE UNA PERSONA NO SE JUEGA. @KlitboCynthia @arantzaruiz_ @Nosoychaparro Arantza Ruiz lanzó públicamente una acusación gravísima contra Ese Pérez: aseguró que él le habría dicho que parecía haberse “vestido de prostituta”. Ahora resulta que la versión cambia y que ella solo lo vio en una red social porque alguien se lo escribió. ¿Entonces dónde está la prueba de que ESE se lo dijo? ¿El video? ¿El audio? ¿El momento exacto? ¿O bastó leerlo en redes para poner públicamente el nombre de un hombre junto a semejante acusación? Porque acusar primero y aclarar después, cuando el daño ya está hecho, NO ES UN JUEGO. Y mientras todo esto circulaba, Ese Pérez estaba encerrado dentro de un reality, completamente incomunicado, sin conocer lo que estaban diciendo afuera y, por lo tanto, SIN POSIBILIDAD DE DEFENDERSE, DESMENTIR, EXPLICAR O MOSTRAR SU VERSIÓN. También sería importante preguntarle a Cynthia Klitbo por qué decidió sumarse a señalamientos contra Ese sin que públicamente se hubiera mostrado una prueba concluyente que acreditara esa versión. Y lo mismo para Luis Chaparro: apoyar a alguien es una cosa; ayudar a amplificar una acusación contra otra persona sin comprobar primero exactamente qué ocurrió es algo MUY distinto. Estamos hablando de ADULTOS responsables de lo que dicen y de lo que difunden públicamente. Y sí: también hay que decir algo que muchas veces incomoda. Los hombres también pueden ser víctimas de acusaciones falsas o no comprobadas. Defender a las mujeres frente a abusos reales es indispensable; eso no significa que cualquier señalamiento contra un hombre deba convertirse automáticamente en sentencia pública sin pruebas. La presunción de inocencia y el derecho a defender tu reputación NO DEPENDEN DE TU SEXO. Si el equipo jurídico de Ese Pérez considera que se difundieron hechos falsos que dañaron su honor y reputación, podría analizar las vías legales correspondientes, entre ellas derecho de réplica, solicitud de rectificación y, dependiendo de las pruebas y circunstancias, una acción civil por daño moral. Así que no: “me lo escribieron en una red social” no debería convertirse alegremente en una acusación pública contra alguien. Si existe la prueba, que se presente. Y si NO existe, también corresponde tener el valor de reconocerlo públicamente con la misma fuerza con la que se hizo el señalamiento. 🐶 Todo nuestro apoyo para Ese Pérez. Podrán criticar su personalidad, su juego, sus palabras o lo que hizo dentro del reality. Eso es parte de estar expuesto públicamente. Pero convertir rumores en “verdades”, mientras él estaba encerrado y ni siquiera podía defenderse, cruza una línea completamente diferente. A ESE PÉREZ SE LE CRITICA CON HECHOS, NO SE LE CONDENA CON RUMORES. AQUÍ ANDAMOS FIRMES MI SANGRE 🐶 CHINGUEN A SU MADRE VAYANSE ALV FRAUDE TOTAL Televisa FRAUDEEE #TeamEsePérez #LaCasaDeLosFamososMéxicoMx #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMéxico4 #LaCasaDeLosFamososMxً — Oscar1 (@OscarF1117) October 5, 2026

“Yo leí los tuits donde la gente decía que él había hecho eso [...] Yo nunca dije como de: 'Ay, yo lo vi, yo lo escuché'”, explicó ante la prensa. Asimismo, subrayó que su intención nunca fue iniciar una campaña de difamación ni agredir a su compañero, asumiendo la responsabilidad de sus propios sentimientos.

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