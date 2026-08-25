Día del Peluquero: Emir Hernández preserva la tradición ante las nuevas modas en Champotón

Aunque el oficio ha cambiado con el paso del tiempo, a partir de los nuevos conceptos, moda, tendencias y estilos, el objetivo del peluquero sigue siendo el mismo, concentrarse en el cuidado de la imagen de sus clientes.

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Así lo expresó el joven Emir Hernández, mejor conocido como el Flaco, entrevistado esta mañana con motivo de la celebración del Día del Peluquero.

Con apenas dos años de experiencia, el declarante explicó que aprendió este oficio, gracias a su jefe, propietario de la barbería y peluquería donde actualmente desarrolla su talento.

Como parte de su labor creativa, enumeró al menos tres de tendencias y cortes que actualmente le solicitan sus clientes, entre ellos, el taper fade, el low fade y el Burst fade.

También recalcó que sabe realizar cortes clásicos, y destacó que, pese a su corta trayectoria, se ha ganado la confianza de clientes de mayor edad.

“Las personas ya mayores piden cortes normales, los cortes clásicos, que son a pura tijera. Vienen siendo a un sólo número, o por secciones utilizando tijera sobre peine”, citó.

Finalmente, envió un saludo a sus colegas, deseándoles que este día tengan una jornada productiva. Asimismo, extendió un saludo al diario Por Esto!, reconociendo su labor informativa.

JGH